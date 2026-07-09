Azzurri in Canada: Montreal rilancia la Coppa del Mondo di canoa

La Coppa del Mondo di canoa velocità e paracanoa riparte da Montreal, in Canada, con la terza tappa del circuito internale. Dopo gli appuntamenti di Szeged e Brandeburgo, e dopo gli Europei di Montemor-o-Velho, l’Italia si presenta con una squadra numerosa e ambiziosa: saranno 22 gli azzurri in gara, impegnati da giovedì 9 a domenica 12 luglio.

L’Italia riparte dalle medaglie già conquistate

La spedizione azzurra arriva all’appuntamento canadese con un bilancio già importante nella stagione di Coppa del Mondo. Nella canoa velocità sono arrivate quattro medaglie: il bronzo di Gabriele Casadei nel C1 1000, l’argento della coppia Tacchini-Casadei nel C500, il bronzo di Lucrezia Zironi nel K1 1000 e il terzo posto nel K2 500 con Zironi e Giada Rossetti.

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Anche la paracanoa ha già regalato soddisfazioni, grazie all’argento conquistato da Viktoryia Pistis Shablova nel VL1 200. A Montreal, dunque, l’Italia non parte per fare presenza, parte con l’obiettivo di confermarsi competitiva su più specialità.

Convocati, equipaggi e programma

Nella velocità sono gli 18 atleti convocati. Tra i nomi principali ci sono Andrea Schera, Samuele Burgo, Giacomo Cinti, Andrea Domenico Di liberto, Lucrezia Zironi, Giada Rossetti, Carlo Tacchini, Gabriele Casadei, Nicolae Craciun e Olympia Della Giustina.

Per la paracanoa saranno invece quattro gli azzurri al via: Christian Volpi. Amanda Embriaco, Mirko Nicoli e Marius Bogdan Ciustea. Domani ci saranno le prime finali, mentre il weekend porterà le gare decisive fino alla chiusura di domenica con i 5000 metri.