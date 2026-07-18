Mondiali, finale Argentina-Spagna: halftime show di 17 minuti con Shakira, Madonna e Justin Bieber

La Fifa chiarisce la durata dell’intervallo speciale al MetLife Stadium: 11 minuti di spettacolo e 6 per montare e smontare il palco. Nessun rischio al momento per la qualità dell’aria.

L’halftime show della finale dei Mondiali tra Argentina e Spagna durerà 17 minuti. La Fifa ha fatto chiarezza sulla durata dell’intervallo speciale previsto per il match di domenica 19 luglio, in programma alle ore 21 italiane al MetLife Stadium, nel New Jersey.

Lo spettacolo, che vedrà esibirsi Shakira, Madonna e Justin Bieber, durerà quindi appena due minuti in più rispetto a un intervallo tradizionale.

Argentina-Spagna, halftime show di 17 minuti

Secondo quanto comunicato dalla Fifa alle federazioni di Argentina e Spagna, l’intervallo speciale sarà diviso in due parti.

Sono previsti 11 minuti di esibizione e altri 6 minuti complessivi per allestire e smontare il palco.

Una soluzione pensata per contenere i tempi e limitare l’impatto sul regolare svolgimento della finale mondiale.

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Campo innaffiato dopo lo spettacolo

Dopo l’halftime show, il terreno di gioco sarà innaffiato.

Nelle altre partite disputate al MetLife Stadium, il campo era apparso molto asciutto e più lento del solito. Per questo la Fifa ha previsto un intervento sul terreno prima dell’inizio del secondo tempo.

Previsti anche due hydration break

Durante la finale, come già avvenuto nelle altre partite del Mondiale, saranno previsti anche due hydration break: uno a metà del primo tempo e uno a metà della ripresa.

Tra intervallo speciale e pause per l’idratazione, i soli tempi regolamentari dovrebbero durare circa due ore.

Qualità dell’aria, la finale non è a rischio

Il match tra Argentina e Spagna non sarebbe al momento a rischio per le nubi di fumo provocate dagli incendi in corso nell’Ontario, in Canada.

Secondo quanto riferito da Espn, la qualità dell’aria in New Jersey non desta preoccupazioni tali da modificare il programma.

Le autorità di New York e del New Jersey hanno emesso allerte sanitarie nelle ultime ore, ma le previsioni meteo indicano condizioni favorevoli per domenica.

Fifa monitora la situazione

La situazione resta comunque sotto osservazione.

“Abbiamo un rappresentante del Servizio Meteorologico Nazionale che opera direttamente presso la sede della Fifa per seguire la situazione minuto per minuto”, ha dichiarato Andrew Giuliani, direttore esecutivo della task force della Casa Bianca per i Mondiali.

Sulla base delle informazioni disponibili, la Fifa non ha apportato modifiche al programma della finale.