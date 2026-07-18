Tennis: Djokovic vicino al ritiro, l’annuncio del campione serbo

Novak Djokovic gela gli appassionati ed apre ad un probabile addio al tennis, almeno in campo. Il campione serbo ha parlato apertamente deii suoi piani futuri.

Le dichiarazioni inaspettate e il cambio di rotta

Novak Djokovic vicino a lasciare il circuito? Il tennista serbo, vincitore di 24 titoli del Grande Slam, ha parlato ai microfoni di ESPN del suo futuro.

L’intervista è arrivata durante la trasferta negli Stati Uniti, dove il giocatore prepara la stagione sul cemento nordamericano. Fino a poco tempo fa, il campione aveva sempre rassicurato tutti sul suo stato di forma e sulla voglia di giocare. Il suo grande obiettivo è sempre stato quello di resistere altri 2 anni nel circuito ATP per tornare ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 per difendere la medaglia di Parigi 2024.

Tuttavia, oggi le prospettive appaiono cambiate, forse anche dopo la netta sconfitta subita contro Jannik Sinner.

Il tennista ha ammesso la sua voglia, dichiarando con orgoglio: “sento ancora di poter competere ai massimi livelli”.

I recenti risultati sul campo, del resto, lo hanno confortato anche se oggi le intenzioni sembrano cambiate: “posso ancora rimanere in qualche modo attivo”, specificando che giocherà magari solo di tanto in tanto. La parole sulle tempistiche dell’addio sono però perentorie. Il fuoriclasse ha ammesso con estrema franchezza che “il momento si avvicina” confessando quanto questo sia chiaramente che “è più vicino che mai”.

Il traguardo dei 40 anni e l’assalto a New York

Il prossimo anno il nativo di Belgrado spegnerà 40 candeline. Questo traguardo anagrafico impone inevitabilmente profonde riflessioni sul suo futuro.

Affrontando il delicato tema del ritiro, Djokovic ha osservato con grandissima attenzione le leggende passate. Il serbo ha ammesso quanto per lui sia stato formativo “vedere quanto rispetto abbiano avuto per questo sport”.

Il campione serbo ha valutato in modo molto analitico “come affrontino la fase post-carriera” per trarre la giusta ispirazione in vista del domani. Djokovic ha rivelato nel corso dell’intervista di pensare molto spesso a questa eventualità. Con grande consapevolezza emotiva, ha aggiuntouna considerazione amara sul congedo: “non credo ci sia un modo perfetto per ritirarsi”.

Dunque, parole che gelano i suoi tifosi, con li interrogativi sulla data del ritiro che resta aperto. Dunque, nessuna garanzia sul fatto che Djokovic prolungherà davvero la carriera fino a Los Angeles 2028 o se saluterà il circuito in anticipo. L’unica sicurezza attuale riguarda esclusivamente il tabellone dei prossimi impegni americani. A breve lo aspetteranno i campi di New York, dove Novak punta ad essere competitivo come a Londra. Solo i risultati potrebbero far cambiare idea al serbo.

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