Mondiale: oggi la Finalina, Mbappé e Kane puntano la Scarpa d’Oro

Francia e Inghilterra scendono in campo oggi alle ore 23:00, ora italiana, nella finale che nessuno avrebbe voluto giocare, quella del 3 posto del Mondiale 2026. Una gara di consolazione che chiude il torneo delle 2 grandi deluse.

L’addio di Deschamps e le scelte di formazioni

Francia-Inghilterra rappresenta anche l’ultimo capitolo della lunga storia di Didier Deschamps sulla panchina francese. Dopo 14 anni, 187 partite e 121 vittorie, il tecnico saluta la nazionale transalpina, che ha definito la cosa più bella della sua vita, capace di segnare 25 anni di carriera. L’obiettivo della Francia resta il 3 gradino del podio, nonostante la pesante sconfitta per 2 a 0 incassata contro la Spagna in semifinale.

Sul fronte opposto, Thomas Tuchel non nasconde la frustrazione per il 2 a 1 subito contro l’Argentina, sottolineando che nessuno dei giocatori desiderava disputare questo incontro. Come di consueto per questa gara, i 2 allenatori optano per un massiccio turnover.

Tra i francesi manca William Saliba per i problemi alla schiena, rimpiazzato da Maxence Lacroix. Trovano spazio Rayan Cherki e N’Golo Kanté, che a 35 anni gioca l’ultima gara in un Mondiale. L’Inghilterra rinuncia a Reece James, bloccato da un problema muscolare, spostando Djed Spence e inserendo Nico O’Reilly a sinistra. Resta in dubbio Jude Bellingham, a rischio squalifica per un gesto a Valentin Barco, mentre Kobbie Mainoo attende il suo esordio assoluto.

Corsa al titolo di capocannoniere e precedenti storici

Oltre alla medaglia, la partita definirà la classifica marcatori per la Scarpa d’Oro. In corsa Kylian Mbappé e Harry Kane.

Il francese a 28 anni insegue anche il titolo di capocannoniere della storia del Mondiali. In questo però vanta 8 reti, al pari di Messi che però comanda grazie agli assist. Il capitano francese cercherà il sorpasso, tentando di replicare le gesta del nostro Totò Schillaci, che nel 1990 vinse il titolo segnando proprio agli inglesi nella finalina.

Anche Harry Kane e Bellingham restano in gara con 6 centri a testa. Ma il risultato finale potrebbe aggiornare anche i libri di storia. Un successo inglese, infatti, rappresenterebbe il miglior piazzamento degli ultimi 60 anni per la Nazionale dei Tre Leoni, che in passato hanno però già perso le finali di consolazione nel 1990 e nel 2018. La Francia affronta la sfida per la 4a volta, dopo i trionfi nel 1958 e nel 1986. I precedenti recenti sorridono ai Bleus: hanno concesso 1 sola vittoria agli inglesi negli ultimi 9 scontri diretti.

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