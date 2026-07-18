Mondiali Giovanili di arrampicata, le finali in diretta su Sportface TV: il programma

Dal 20 al 25 luglio sulla piattaforma Sportface TV le fasi decisive dei Campionati Mondiali Giovanili di Arco: Lead, Speed e Boulder con semifinali, qualifiche e finali Under 17 e Under 19.

I Campionati Mondiali Giovanili di arrampicata sportiva entrano nel vivo ad Arco e le fasi decisive saranno trasmesse in diretta su Sportface TV.

Dopo la cerimonia inaugurale di ieri, venerdì 17 luglio, il Climbing Stadium, Centro Tecnico Federale FASI, è pronto a ospitare il meglio del climbing giovanile internazionale. L’appuntamento coinvolge le discipline Lead, Speed e Boulder, con le migliori promesse mondiali Under 17 e Under 19.

Mondiali Giovanili di arrampicata su Sportface TV

Sportface TV accompagnerà il pubblico nelle giornate decisive dei Campionati Mondiali Giovanili, con una programmazione dedicata agli appuntamenti più attesi della rassegna.

Le dirette saranno disponibili su tv.sportface.it e tramite l’app gratuita di Sportface TV. Per seguire gli eventi sarà possibile registrarsi gratuitamente alla piattaforma o scaricare l’app.

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Ad Arco il futuro del climbing mondiale

Il Mondiale Giovanile si svolge al Climbing Stadium di Arco, uno dei luoghi simbolo dell’arrampicata sportiva internazionale.

Il borgo trentino ha raccolto il testimone di Helsinki, sede dell’edizione 2025, e ospita atleti, tecnici e delegazioni provenienti da tutto il mondo.

L’evento mette insieme agonismo, partecipazione e promozione del territorio, trasformando Arco nel cuore del futuro dell’arrampicata mondiale.

Lead U17 e U19 in diretta lunedì 20 luglio

La programmazione live su Sportface TV partirà lunedì 20 luglio con la Lead.

Alle ore 9.00 spazio alle semifinali Lead Under 17, seguite dalle finali in programma alle ore 20.00.

Sempre lunedì 20 luglio toccherà anche alla Lead Under 19: semifinali alle ore 14.00 e finali alle ore 21.00.

Una giornata interamente dedicata alla specialità Lead, con le categorie giovanili pronte a contendersi i titoli mondiali sulle pareti di Arco.

Speed U17 e U19 martedì 21 luglio

Martedì 21 luglio sarà la giornata della Speed.

Sportface TV trasmetterà le qualifiche Speed Under 17 alle ore 11.00 e le finali alle ore 20.30.

Nel pomeriggio e in serata spazio anche alla Speed Under 19: qualifiche alle ore 17.15 e finali alle ore 21.30.

Boulder U17 venerdì 24 luglio

Dopo le giornate dedicate a Lead e Speed, l’attenzione si sposterà sul Boulder.

Venerdì 24 luglio Sportface TV trasmetterà semifinali e finali Boulder Under 17.

Le semifinali sono in programma alle ore 9.00, mentre le finali scatteranno alle ore 18.00.

Boulder U19 sabato 25 luglio

La chiusura della programmazione live sarà sabato 25 luglio con il Boulder Under 19.

Anche in questo caso appuntamento alle ore 9.00 con le semifinali e alle ore 18.00 con le finali.

Sarà l’ultima giornata dei Campionati Mondiali Giovanili di Arco, con l’assegnazione dei titoli conclusivi della rassegna.

Il programma su Sportface TV

Lunedì 20 luglio

Lead U17: semifinali ore 9.00, finali ore 20.00

Lead U19: semifinali ore 14.00, finali ore 21.00

Martedì 21 luglio

Speed U17: qualifiche ore 11.00, finali ore 20.30

Speed U19: qualifiche ore 17.15, finali ore 21.30

Venerdì 24 luglio

Boulder U17: semifinali ore 9.00, finali ore 18.00

Sabato 25 luglio

Boulder U19: semifinali ore 9.00, finali ore 18.00

Come seguire le dirette

Tutte le dirette indicate saranno disponibili su Sportface TV.

Per seguire i Campionati Mondiali Giovanili di arrampicata sarà possibile registrarsi gratuitamente su tv.sportface.it oppure scaricare gratis l’app di Sportface TV.