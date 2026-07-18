Baseball Under 18: percorso perfetto dell’Italia verso le semifinali europee

Il baseball in Italia continua a crescere. La Nazionale italiana di baseball Under 18 centra l’accesso alle semifinali dei Campionati Europei 2026. Il torneo continentale si sta attualmente disputando nel nostro Paese, sui campi di Trieste e Ronchi Dei Legionari.

Le vittorie nel Gruppo A

La Nazionale italiana ha superato la prima fase della manifestazione in modo impeccabile, incamerando 5 vittorie in 5 partite disputate.

Gli azzurri hanno inaugurato il loro cammino martedì infliggendo un pesante 11 a 0 ai coetanei di Israele. La partita seguente ha proposto la sfida con la Francia, piegata con fatica per 6 a 5 al termine di una gara molto equilibrata. Nei turni successivi la squadra ha sconfitto l’Austria con il punteggio di 12 a 4. A completare il quadro dei trionfi azzurri sono arrivati i netti successi per 16 a 6 sulla Gran Bretagna e per 16 a 2 sull’Ungheria.

In virtù di questi risultati, l’Italia domina la classifica finale del girone. La Francia si posiziona seconda con un bilancio di 4 successi e 1 gara persa. Più staccate Austria, Gran Bretagna e Ungheria, tutte a quota 2 vittorie e 3 sconfitte. Fanalino di coda Israele con 0 successi in 5 apparizioni.

La classifica del Gruppo B e le due semifinali

Percorso simile nel Gruppo B per la Germania, brava a chiudere la fase a gironi da imbattuta con 5 successi su 5 incontri giocati. All’Olanda va invece il secondo posto del girone con 4 gare vinte e 1 persa. Il tabellone si chiude con la Repubblica Ceca a quota 3 affermazioni, la Spagna a 2 vittorie, il Belgio a 1 successo e la Polonia relegata in ultima posizione con zero risultati utili.

Al termine della fase iniziale è stato quindi tracciato il programma degli incontri a eliminazione diretta. Nella giornata di domani la nostra Nazionale scenderà in campo per affrontare l‘Olanda in in gara secca.

Nell’altra parte del tabellone la Germania capolista se la vedrà con la Francia. Le formazioni vincenti staccheranno il pass decisivo per accedere alla finalissima del torneo europeo.

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