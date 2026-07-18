Giro della Valle d’Aosta: 3a tappa a Saint-Christophe, la diretta su SportfaceTV

La carovana del Giro Ciclistico della Valle d’Aosta affronta oggi 18 luglio 2026 la 3a tappa, un selettivo anello di 154,9 chilometri a Saint-Christophe.

Le montagne di Saint-Christophe chiamano i big

La bellissima frazione di ieri ha consegnato una gara estremamente combattuta lungo i 147,5 chilometri da Hône al Forte di Bard.

Il percorso, nonostante le scalate di Ivery, Col de Joux e Col d’Arlaz, ha registrato una media oraria altissima. Dopo una giornata intensa, decisiva è stata l’ultima con la vittoria di Driesen che ha bruciato allo sprint tra scalatori Ramírez ed il leader Bravo. Il ciclista brasiliano ha mantenuto però la leadership generale. Bravo vanta ora un margine di 16 secondi su Bock e di 28 secondi su Ramírez che però dovrà difendere oggi.

La 3a tappa, invece, si svilupperà attorno a Saint-Christophe, soleggiato paese agricolo e commerciale a 3 chilometri da Aosta, sulla riva sinistra della Dora Baltea.

I ciclisti prenderanno il via alle ore 11:15 dalla quota di 596 metri. Anche oggi il profilo altimetrico promette spettacolo puro, con 4 Gran Premi della Montagna che testeranno le gambe del gruppo. La prima asperità di Doues a 1171 metri arriva al chilometro 13,9, seguita dalla scalata di Verrogne a 1586 metri al chilometro 51,1. Successivamente, la carovana affronterà il valico di Jeanceyaz a quota 1079 metri, situato al chilometro 105,6.

Grande attesa, nel finale, per la salita di Saint-Barthélemy a 1619 metri di altitudine, posizionata al chilometro 128,2. Dalla vetta, poi, comincerà una lunghissima discesa prima di un breve bassopiano dove bisognerà resistere al ritorno del gruppo.

Arrivo, premiazione e diretta su Sportface TV

L’arrivo della corsa è previsto intorno alle 15:40. Gli spettatori sposteranno assistere gratuitamente al passaggio del gruppo. La cerimonia di premiazione si svolgerà invece indicativamente alle ore 16.00.

Chi non potrà raggiungere il traguardo avrà la possibilità di seguire la tappa in diretta su Sportface TV, disponibile tramite app e piattaforma web.

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