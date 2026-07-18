Tour de France, oggi la 14ª tappa: percorso di montagna sui Vosgi e diretta in chiaro

La Grande Boucle riparte da Mulhouse e arriva a Le Markstein Fellering dopo 155,3 km. Quattro salite in programma e 3.800 metri di dislivello, con Pogacar sempre in maglia gialla.
Il Tour de France 2026 torna oggi, sabato 18 luglio, con la quattordicesima tappa. La Grande Boucle affronta una frazione di montagna da Mulhouse a Le Markstein Fellering, lunga 155,3 chilometri.
Una giornata impegnativa sulla catena dei Vosgi, con quattro salite in programma e 3.800 metri di dislivello complessivo. In maglia gialla resta Tadej Pogacar, grande favorito per la vittoria finale.
Tour de France, oggi la tappa Mulhouse-Le Markstein Fellering
La quattordicesima tappa del Tour de France partirà da Mulhouse alle ore 13.30.
L’arrivo a Le Markstein Fellering è previsto intorno alle 17.25, al termine di una frazione destinata a pesare sulla classifica generale.
Il percorso propone una giornata da scalatori, con difficoltà concentrate lungo i 155,3 chilometri di corsa.
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Il percorso della 14ª tappa
La prima salita arriverà dopo circa trenta chilometri dalla partenza: il gruppo affronterà il Grand Ballon, ascesa di prima categoria lunga 21,5 chilometri con una pendenza media del 4,8%.
Poco meno di dieci chilometri più avanti, i corridori passeranno per il Markstein-Fellering.
Da lì inizierà un circuito di 111,4 chilometri con altre tre salite: il Col du Page, di seconda categoria, lungo 9,8 chilometri al 4,7%; il Ballon d’Alsace, di prima categoria, con 8,9 chilometri al 6,9%; e il Col du Haag, anch’esso di prima categoria, lungo 11,2 chilometri con pendenza media del 7,3%.
Pogacar in maglia gialla
Tadej Pogacar si presenta alla quattordicesima tappa ancora in maglia gialla.
Lo sloveno resta il principale favorito per la vittoria finale, ma la frazione sui Vosgi può offrire terreno fertile per attacchi, fughe e possibili movimenti tra gli uomini di classifica.
Tour de France, dove vedere la 14ª tappa in tv e streaming
La tappa Mulhouse-Le Markstein Fellering sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport.
La diretta sarà disponibile anche sui canali Eurosport.
In streaming, il Tour de France si potrà seguire su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels.