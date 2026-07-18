Europei U18 Rieti, Sorressa argento nella marcia: Lazouzi quarta per due millesimi

Il pugliese Davide Sorressa conquista la seconda medaglia azzurra nei 5000 metri di marcia con il personale di 20:40.16. Quarto Rabai, mentre Succo impressiona nei 100 ostacoli.

La marcia regala un’altra medaglia all’Italia agli Europei U18 di atletica a Rieti. Davide Sorressa ha conquistato l’argento nei 5000 metri su pista, chiudendo con il nuovo primato personale di 20:40.16.

Il giovane pugliese di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, firma così la seconda medaglia azzurra della rassegna continentale giovanile. Ai piedi del podio Riccardo Rabai, quarto con il personale di 20:43.22.

Europei U18 Rieti, Sorressa argento nei 5000 di marcia

Sorressa ha disputato una gara solida e tatticamente lucida, restando sempre nelle posizioni di vertice e resistendo ai cambi di ritmo degli avversari.

“Pensavo di fare un buon risultato in questa gara, puntavo ad arrivare tra i primi posti ma non mi aspettavo di essere così in forma”, ha commentato il 15enne azzurro.

Il marciatore pugliese ha raccontato di aver vissuto il momento più difficile quando lo spagnolo Gonzalez ha cambiato passo: “C’era qualche dubbio, non sapevo se potessi tenere quel ritmo a lungo”.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il pensiero alla società e al gruppo azzurro

Dopo il traguardo, Sorressa ha dedicato il risultato alla sua società, l’Amatori Atletica Acquaviva.

“Quando ho tagliato il traguardo ho pensato alla mia società, la stessa da civile di Giuseppe Disabato: una fonte di ispirazione, un grande marciatore”, ha spiegato.

Poi il ringraziamento ad amici, famiglia, alla sua allenatrice Viola Giustino e ai compagni di allenamento: “Li ringrazio per aver fatto un sacrificio per seguirmi. Ora si tifano gli altri azzurri: il gruppo è fondamentale”.

Rabai quarto con il personale

Alle spalle della zona medaglia, ottima prova anche per Riccardo Rabai, quarto nei 5000 di marcia con il nuovo primato personale di 20:43.22.

Una conferma importante per il settore azzurro della specialità, che continua a essere uno dei punti di forza dell’atletica italiana anche a livello giovanile.

Lazouzi beffata nelle siepi per due millesimi

Grande rammarico invece per Yasmine Lazouzi nei 2000 siepi.

L’azzurra ha chiuso quarta, mancando il bronzo per appena due millesimi, ma ha comunque firmato la migliore prestazione italiana U18 con il tempo di 6:37.60.

Una prestazione di altissimo livello, anche se resta la beffa di un podio sfumato davvero per un soffio.

Succo vola in batteria nei 100 ostacoli

Segnale fortissimo anche da Alessia Succo nei 100 ostacoli.

L’azzurra ha impressionato già in batteria, correndo in 12.91 con vento +0.9, a soli cinque centesimi dal suo primato europeo di categoria.

Domattina è in programma la semifinale, con l’obiettivo di conquistare un posto nella finale del pomeriggio.

Europei U18 Rieti, dove vedere le gare in tv e streaming

Il programma pomeridiano degli Europei U18 di Rieti sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport.

Sabato la diretta è prevista dalle 17.00 alle 20.40, mentre lo streaming integrale sarà disponibile su RaiPlay Sport 1 dalle 15.40.

Le sessioni mattutine potranno invece essere seguite in diretta streaming su Eurovision Sport.