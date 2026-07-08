Mondiali, definiti i quarti di finale: quando si gioca e tutti gli incroci

I Mondiali entrano nel vivo: sono ormai scanditi gli appuntamenti per i quarti di finale. Tutti gli incroci e quando si giocano le partite

Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia hanno chiuso gli ottavi di finale dei Mondiali. L’incredibile finale di partita di Leo Messi e compagni ha permesso ai biancocelesti di qualificarsi per i quarti in extremis, nonostante tutte le polemiche che si sono generate.

Addirittura, diversi esponenti dell’Egitto hanno definito la partita truccata, non proprio quello che si poteva sperare. Un po’ più tardi, Svizzera e Colombia sono andate ai calci di rigore dopo una partita scialba e senza grandi emozioni, terminata 0-0 nei tempi regolamentari.

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Gli Europei, a parte l’errore dell’interista Akanji, calciano decisamente meglio e portano a casa la qualificazione. Con la partita della scorsa notte italiana e l’eliminazione della Colombia, è completo il quadro dei quarti di finale che si giocheranno in America.

Le date e le partite dei quarti dei Mondiali

Il programma dei quarti di finale partirà dal 9 luglio, alle ore 22 italiane. Francia e Marocco si sfidano in un match meno scontato di quanto non si potrebbe pensare in partenza.

Il 10 luglio occhio a Spagna-Belgio, che dovrebbe iniziare alle ore 21 italiane. L’11 luglio, ore 23 italiane, c’è probabilmente uno degli incroci più interessanti, quello tutto europeo tra Norvegia e Inghilterra.

Infine, il 12 luglio alle 3 di notte italiane, la quarta semifinalista sarà una tra Argentina e Svizzera. Su otto squadre qualificate ai quarti di finale, ben sei sono europee, una è sudamericana, l’ultima africana. Ora non si può davvero più sbagliare.