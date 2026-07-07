Fantini lancia un segnale agli Europei: 74,45 nel martello, miglior misura dal 2022

Sara Fantini ritrova una misura pesante nel momento più importante della stagione. A Castlnovo ne’ Monti, in provincia di Reggio Emilia, la campionessa europea del martello ha firmato il proprio primato stagione con un eccellente 74,45, ottenuto all’ultimo lancio del Meeting d’estate. Per l’azzurra dei Carabinieri si tratta della terza miglior prestazione della carriera e del miglior risultato personale degli ultimi quattro anni.

Una misura che dà fiducia verso Birmingham

Il 74,45 di Fantini assume un valore particolare perché arriva a meno di un mese dagli Europei di Birmingham. L’azzurra aveva fatto meglio soltanto nel 2022, anno del record italiano di 75,77 realizzato a Madrid e del 74,86 ottenuto a Trnava. Il lancio di Castelnuovo ne’ Monti supera anche il 74,18, con cui aveva conquistato l’oro europeo a Roma 2024, confermando una condizione in netta crescita.

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La sua serie è partita con un nullo, poi è arrivato subito un incoraggiante 73,36. A seguire, Fantini ha lanciato 71,75, 72,87 e 71,19, prima della spallata finale da 74,45. Una progressione solida, culminata nel miglior tentativo proprio quando serviva.

Liste europee e ambizioni azzurre

Guardando al quadro continentale, al netto di Russia e Bielorussia, Fantini si colloca attualmente al quinto posto delle liste europee stagionali. Davanti spiccano soprattutto le finlandesi Krista Tervo, leader con 77,35, e Silja Kosonen, seconda con 76,41.

Il fatto, però, è chiaro: Fantini torna stabilmente sopra i 74 metri e si presenta alla fase decisiva dell’anno con una misura da finale importante. Non è ancora il picco assoluto della sua carriera, ma è un segnale fortissimo. E quando una martellata trova il lancio giusto, di solito non sta chiudendo una gara ma sta aprendo una porta.