Mondiali di scherma, Italia pronta per Hong Kong: 30 azzurri a caccia di medaglie

La scherma italiana prepara l’assalto ai Campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong 2026, in programma dal 22 al 30 luglio. La delegazione azzurra sarà composta da 30 atleti: 24 titolari e 6 riserve, una per specialità. Il gruppo partita per l’Asia già dal 16 lihlio, con una fase di rifinitura precisa a Shenzhen prima del trasferimento a Hong Kong. In palio ci saranno 12 titoli mondiali, sei individuali e sei a squadre.
Convocati tra campioni, leader ed esordienti
Nel fioretto maschile spazio a Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini, con Giulio Lombardi riserva. Nel fioretto femminile il quartetto sarà formato da Martina Matini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino, con Alice Volpi riserva.
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Per la sciabola maschile convocati Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri, mentre al femminile toccherà a Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili. Nella spada maschile ci saranno Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli; nella spada femminile Alberta Santuccio, Giulia Ricci, Rossella Fiamingo e Gaia Caforio.
Programma e ambizioni azzurre
Il Mondiale si aprirà con tre giorni e tabelloni preliminari, dal 22 al 24 luglio. Poi spazio alle finali individuali: il 25 luglio fioretto maschile e spada femminile, il 26 sciabola femminile e spada maschile, il 27 fioretto femminile e sciabola maschile. Dal 28 al 30 luglio toccherà invece alle prove a squadre.
L’Italia arriva a Hong Kong con ambizioni importanti, dopo l’ottima stagione di Coppa del Mondo e il successo nel medagliere agli Europei di Antony. Le fasi finali saranno trasmesse su Rai Sport ed Eurosport, mentre gli assalti precedenti saranno disponibili su FIE FencingTV.