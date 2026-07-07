Argentina da batticuore: Messi accende la rimonta, Enzo Fernandez manda l’Egitto ko

L’Argentina passa dall’incubo alla festa in una delle partite più folli di tutto il Mondiale. A dieci minuti dalla fine, la squadra di Messi era virtualmente eliminata dall’Egitto, avanti did ue reti e capace di imbrigliare a lungo i campioni del mondo in carica. Poi il crollo egiziano e la furiosa reazione albiceleste: tre gol nel finale, rimonta completata e qualificazione ai quarti di finale ottenuta.

Yasser e Ziko gelano l’Albiceleste

L’Egitto sorprende tutti ad Atlanta, partendo con grande ordine difensivo e colpendo alla prima vera occasione. Il vantaggio arriva nel primo tempo con Yasser, bravo a battere di testa Lisandro Martinez su assist di Lashin.

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L’Argentina ha subito la chance per pareggiare, ma Messi sbaglia dal dischetto per la seconda volta in questo Mondiale: conclusione centrale. debole, respinta da Shobeir. Prima dell’intervallo l’Albiceleste ci prova ancora Max Allister, Alvarez e lo stesso Messi, fermato dal palo. Nella ripresa il copione sembra peggiorare: prima il VAR annulla il 2-0 Emiliano, poi Ziko trova il raddoppio valido su azione avviata da Salah.

Romero riapre tutto, Messi pareggia e Enzo completa la rimonta

Quando l’Argentina sembra oramai a un passo dall’eliminazione, arriva la scossa. Romero accorcia di testa sfruttando un assist al bacio del solito Messi, cambiando completamente l’inerzia della partita.

Dopo il rigore sbagliato la Pulce si prende la scena firmando anche il 2-2 con una conclusione di prima intenzione su sponda di Montiel da dentro l’area piccola. Nel recupero arriva il colpo definitivo: Lautaro scappa sulla destra, aspetta il movimento giusto e serve Enzo Fernandez, perfetto nell’incrociare sul palo lontano per il 3-2 che manda l’Argentina ai quarti di finale.