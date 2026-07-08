Tour de France, la tappa di oggi 8 luglio: percorso, favoriti e dove vederla

Il Tour de France di quest’anno è già arrivato alla sua quinta tappa: il percorso favorisce i velocisti. Dove vedere la gara di oggi

Dopo le frazioni mosse e le prime salite di questo Tour de France 2026, la quinta tappa odierna, mercoledì 8 luglio, offre finalmente un palcoscenico ideale per gli sprinter. La Lannemezan-Pau, 158,3 chilometri, è infatti un percorso quasi completamente pianeggiante, pensato per regalare la prima vera gioia ai velocisti del gruppo.

L’unica insidia altimetrica è rappresentata dalla Côte de Baleix, Gpm di terza categoria (1 km all’8,8%) situato a meno di trenta chilometri dal traguardo, oltre al traguardo volante di Vic-En-Bigorre al chilometro 113,5.

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Nel complesso, comunque, il finale sembra cucito su misura per le volate di gruppo. E, quindi, ci si può attendere che il tempo e il ritmo – oggi più di altre volte – faranno la differenza.

Chi potrebbe vincere la tappa di oggi del Tour de France

I favoriti sono di altissimo livello. Sulla carta il nome più caldo è quello di Tim Merlier (Soudal Quick-Step), che però dovrà vedersela con Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) e Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team).

Occhio anche a Mads Pedersen (Lidl-Trek), reduce dalla vittoria di ieri, e a Biniam Girmay (NSN Cycling Team), che al Tour ha già dimostrato di saper vincere.

La partenza è fissata per le 14:05, con l’arrivo previsto intorno alle 17:37. La diretta tv sarà su Rai 2 a partire dalle 15:35, mentre lo streaming è disponibile su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max. Un appuntamento davvero da non perdere per tutti gli appassionati.