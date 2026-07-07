Ciclismo su pista, Italia da applausi a Cottbus: cinque ori nella prima giornata europea

Partenza travolgente per l’Italia ai Campionati Europei 2026 di ciclismo su pista Juniores e U23, in corso a Cottbus, in Germania. La prima giornata si chiude con un bilancio pesantissimo per la spedizione azzurra: otto medaglie complessive, di cui cinque ori, un argento e due bronzi, conquistate tra prove indicati, endurance e velocità.

Venturelli, Campana e Favero trascinano l’Italia

Il primo squillo arriva dallo Scratch femminile Juniores, dove Agata Campana conquista l’oro grazie a una prova gestita con lucidità e chiuda con una volata vincente davanti alla britannica Phoebe Taylor e alla belga Jana Gevers. Grande prova anche per Federica Venturelli, che si prende il titolo nell’inseguimento individuali femminile Under 23. Per lei si tratta del terzo oro europeo in carriera: partita in svantaggio contro la Belga Luca Vierstraete, l’azzurra è riuscita a ribaltare la situazione a chiudere con oltre sette secondi di margine.

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Nel settore maschile arriva un altro successo nell’inseguimento U23 con Renato Favero, vincitore del duello con il belga Witse Bertels. Nella stessa specialità arriva anche il bronzo di Etienne Grimod, bravo a imporsi nella finale per il terzo posto contro Ilf rancese Camille Charret.

Velocità e eliminazione: altri podi azzurri

L’Italia festeggia anche nella velocità a squadre U23 con Fabio Del Medico, Stefano Minuta e Mattia Predomo, capaci di battere la Repubblica Ceca con il tempo di 58″912. Bronzo invece per il quartetto Junior composto da Ivan Mosè Borghi, Cesare Castellani, Filippo Cusumano e Matteo Ghirelli, arrivato a soli 0″078 dalla Germania.

L’ultimo oro di giornata è firmato da Matteo Fiorin, vincitore nell’eliminazione U23 davanti all’austriaco Heimo Fugger e al belga Stan Dent. In campo femminile arriva anche l’argento di Anita Baima, che migliora il bronzo dello scorso anno.