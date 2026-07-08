Molfetta, 677 iscritti per Under 23 e Multiple, tutto in diretta su Atletica italiana Tv su Sportface, Amazon Prime Video e Samsung Tv Plus

In Puglia, a Molfetta, siamo alle porte di un altro grande weekend per l’atletica: segui la diretta su Atletica Italiana Tv, sulla piattaforma Sportface TV
Terzo weekend consecutivo di grandi appuntamenti per l’atletica italiana. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio, lo stadio “Mario Saverio Cozzoli” di Molfetta (Bari) ospiterà una ricca doppia kermesse tricolore: i Campionati Italiani Under 23 e i Campionati Italiani Assoluti di Prove Multiple.
Complessivamente, sono ben 677 gli atleti iscritti in rappresentanza di 197 società diverse, pronti a contendersi i 42 titoli in palio nel corso delle tre intense giornate di gare.
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I riflettori della categoria Under 23 sono inevitabilmente puntati su Celeste Polzonetti (Bracco Atletica). La primatista italiana di categoria nei 100 ostacoli (12.74), reduce dalla splendida esperienza nei campionati NCAA, cercherà il proseguimento del suo grande momento di forma.
Verso i Campionati italiani Under 23 in Puglia, occhio alle altre specialità
Tra gli altri big attesi spicca la presenza della primatista italiana under 23 Celeste Polzonetti (Bracco Atletica), seconda azzurra della storia nei 100 ostacoli grazie al suo 12.74 nella semifinale della stagione Ncaa a Eugene, conclusa poi con l’argento in finale. Sempre negli ostacoli, è atteso Oliver Mulas (Athletic Club 96 Alperia) che ha debuttato in maglia azzurra assoluta ai Mondiali indoor di Torun.
Da seguire anche lo sprint con Alice Pagliarini (Fiamme Gialle) nei 100, Eduardo Longobardi (Fiamme Gialle) e l’argento europeo U23 Damiano Dentato (Studentesca Milardi) nei 200, Sara Cirillo (Acsi Futuratletica) nei 400 dopo essere scesa a 51.90 al Silver Gala dello stadio Olimpico. Fari anche sugli emergenti della velocità Elena Cambiolo (Quercia Dao Conad) e Filippo Dezza (Bergamo Stars).
In pista inoltre l’ottocentista Gloria Kabangu (Esercito) e i marciatori Giuseppe Disabato (Fiamme Gialle), Michelle Cantò (Atl. Gran Sasso Teramo) e Giulia Gabriele (Fiamme Gialle).
Tra i protagonisti più attesi della rassegna sportiva figura Francesco Ettore Inzoli, tra i più promettenti talenti italiani del salto in lungo, già medagliato a livello europeo e secondo agli Assoluti nel 2025 e accreditato di un recente balzo di 8,11 metri, misura non omologabile per vento oltre i limiti consentiti.
Spazio anche alle prove multiple assolute. Nel decathlon maschile, il podio dell’edizione 2025 si ripresenta al via con Andrea Cerrato, Lorenzo Modugno e Alberto Nonino, insieme a Lorenzo Naidon, mentre nel femminile nell’eptathlon ci sono .
Nell’eptathlon femminile, i titoli si giocheranno tra Alice Lunardon (Atl. Cascina), Giulia Riccardi (Gs Trilacum) e Marta Giovannini (Atl. Libertas Unicusano Livorno).
Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta streaming integrale su Atletica Italiana Tv sulla piattaforma SportFace.
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L’evento andrà parzialmente in onda anche su Amazon Prime Video e Samsung Tv Plus e in differita su RaiSport, lunedì 13 luglio dalle 20:45 alle 22:15.