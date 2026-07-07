Ginnastica Ritmica: all’Unipol Forum di Assago a Milano la Finalissima 2026, info, biglietti e come vederla

L’Unipol Forum di Assago ospiterà la tappa conclusiva della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica dal 10 al 12 luglio 2026. L’appuntamento milanese assegnerà i titoli stagionali e definirà i valori in vista dei successivi campionati mondiali.

Le grandi stelle internazionali si sfidano in pedana

La manifestazione registra numeri da record con la presenza di 50 federazioni, oltre 90 individualiste e 33 squadre.

In totale scenderanno in pedana più di 200 atlete, assistite da 142 tecnici e valutate da 65 giudici.

Questo evento chiude il circuito dopo le tappe già disputate a Sofia, Tashkent e Baku. I riflettori sono puntati sulla campionessa tedesca Darja Varfolomeev, favorita a clavette e nastro, insidiata dall’ucraina Taisiia Onofriichuk e dalla russa Mariia Borisova. Tra i gruppi la lotta per il titolo generale rimane aperta tra Russia, Cina e Israele, che hanno vinto le prove precedenti.

Il pubblico italiano attende la prestazione delle Farfalle di Chieti, la squadra nazionale guidata da Germana Germani e Monia Di Matteo, formata da Serena Ottaviani, Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina e Gaia Pozzi.

Le azzurre cercano il riscatto davanti ai propri tifosi dopo l’argento ottenuto in Bulgaria e il bronzo dell’European Cup.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il programma completo delle gare, i biglietti e la diretta tv

Le competizioni inizieranno venerdì 10 luglio alle 9:00 con le qualifiche individuali, seguite dalle prove a squadre con le 5 palle.

Sabato 11 luglio il programma prevede i rimanenti esercizi e la gara del misto, con una pausa pomeridiana per la cerimonia d’apertura, prima delle premiazioni del concorso generale. Le prime 2 giornate saranno visibili in diretta sulla nostra piattaforma SportFace e su Amazon Prime Video e Samsung Tv Plus.

Domenica 12 luglio dalle 14:05 alle 19:15 andranno in scena le finali di specialità, trasmesse in diretta tv su La7 con la telecronaca di Ilaria Brugnotti e Marta Pagnini.

La Regione Lombardia ha sostenuto l’evento, che potrà attirare 10’000 spettatori, grazie anche ad una gestione impeccabile basata sulla sostenibilità organizzativa.

I biglietti e gli abbonamenti per assistere alle 3 giornate rimangono disponibili sul portale ufficiale della manifestazione, con riduzioni previste per le società sportive, i gruppi con più di 15 persone e i bambini dai 6 ai 10 anni.