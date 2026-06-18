Mondiali, Cannavaro perde all’esordio con l’Uzbekistan: la Colombia passa 3-1. I risultati della notte

L’Uzbekistan di Fabio Cannavaro lotta, ma alla fine perde contro la Colombia all’esordio Mondiale: cosa è successo nella notte italiana

Si ferma subito contro un ostacolo di livello più alto il cammino dell’Uzbekistan ai Mondiali 2026. La nazionale asiatica guidata da Fabio Cannavaro deve arrendersi al talento e alla fisicità della Colombia, incassando una sconfitta che ridimensiona le ambizioni di passaggio del turno ma che lascia comunque grande orgoglio.

I sudamericani hanno dimostrato perché sono tra le favorite del girone, piegando la resistenza dei ragazzi di Cannavaro con una prestazione di alto profilo e grande personalità.

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Per l’ex capitano azzurro, chiamato a un’impresa storica sulla panchina di una nazionale dal tasso tecnico non eccezionale, arriva il primo vero e proprio bagno di realtà mondiale. Il suo Uzbekistan ha tenuto testa ai colombiani nel primo tempo, chiudendo i varchi e provando a ripartire in contropiede.

Il secondo tempo certifica la superiorità della Colombia

Nella ripresa, però, la maggiore qualità individuale della Colombia ha fatto la differenza, trovando le zampate decisive che hanno chiuso i conti. Cannavaro non può rimproverare nulla ai suoi uomini, che hanno lottato su ogni pallone, ma ora la classifica si fa complicata.

Ora servirà subito un netto cambio di marcia. L’Uzbekistan dovrà ritrovare le certezze mostrate nelle qualificazioni per sperare in un miracolo negli ultimi turni.

Cannavaro, da vero condottiero, sarà chiamato a ricucire le energie mentali e tattiche di un gruppo che ci crede ancora fermamente. Il Mondiale è una competizione lunga e insidiosa, e la dura lezione impartita dalla Colombia servirà da prezioso monito per il resto del torneo.

Gli altri risultati della notte: Ghana batte Panama

Dopo l’ottimo successo dell’Inghilterra contro la Croazia, il Ghana ha battuto il Panama con il risultato di 1-0. A sorpresa, Panama ha mantenuto per più tempo il possesso palla, ma alla a spuntarla sono stati gli africani all’ultimo minuto.

Caleb Yirenkyi al 95esimo firma un successo fondamentale per i suoi e che rinnova le ambizioni di passaggio del turno nel girone.