Tour de France femminile, quinta tappa da imboscate: Longo Borghini può sfidare le big sul Mont Brouilly

Il Tour del France femminile 2026 affronta oggi una delle prime giornate realmente insidiose per la classifica generale. La quinta tappa porterà il gruppo da Macon a Belleville-en-Beaujolais lungo 140 chilometri, con una successione continua di salite e pochissimi tratti utili per recuperare. La partenza è prevista alle 14.00, mentre l’arrivo intorno alle 17.50.

Percorso senza respiro, Mont Brouilly giudice finale

La selezione potrebbe iniziare immediatamente sulla Cote de Cenves, lunga 9,6 chilometri al 4,5%, prima di una serie di ascese comprendente Col de la Croix de l’Orme, Cote de Saint Christophe, Col de Fontmartin e Col de Gebert.

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Il momento decisivo arriverà però nel finale. Dopo il Col de Durbize, le atlete affronteranno il Mont Brouilly, 2,9 chilometri con una pendenza del 7,6%. Lo scollamento, collocato ad appena dieci chilometri dal traguardo, rappresenterà il punto ideale per attacchi e possibili distacchi tra le favorite.

Longo Borghini cerca spazio, Voleri e Niewiadoma si controllano

Il percorso sembra adatto a Elisa Longo Borghini, quinta nella classifica generale e dotata delle caratteristiche necessarie per fare la differenze sulle salite brevi. La campionessa italiana dovrò però trovare il momento giusto, perché difficilmente le rivali le concederanno libertà.

Tra le possibili protagoniste figurano anche Monica Trinca Colonel, Pauline Ferrand-Prevot, Noemi Ruegg e Niamh Fischer-Black. Qualora si muovessero direttamente le candidate alla maglia gialla, gli occhi sarebbero soprattutto su Demi Vollering e Kasia Niewladoma.