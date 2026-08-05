Europei di tuffi, Pellacani scrive la storia: ieri il quarto oro con un dominio dai 3 metri

Chiara Pellacani ha completato ieri un Europeo semplicemente straordinario, conquistando anche la medaglia d’oro nella gara individuale del trampolino dei 3 metri. La romana ha chiuso al finale con 358,05 punti, nuovo primato personale, diventando la prima tuffatrice italiana capace di vincere quattro titoli nella stessa edizione della rassegna. Un’impresa mai riuscita neppure a Tania Cagnotto.

Una finale dominata senza lasciare spazio alle rivali

Pellacani ha preso il controllo della gara attraversi una serie di tutti di altissimo livello. Dopo i 67,50 punti ottenuto con il doppio e mezzo indietro, l’azzurra ha aumentato progressivamente il ritmo, ricevendo 72 nel doppio e mezzo avanti e ben 79,05 nel triplo e mezzo avanti.

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La romana ha poi completato il programma con altri due esercizi solidissimi, entrambi superiori ai 67 punti. Il risultato è stato un margine enorme sulle avversarie: la britannica Yasmin Harper ha conquistato l’argento con 318,70, mentre la rosa Nadezhda Trifonova si è fermata a 312,40.

Poker d’oro e ventitré medaglie europee

Con il successo di ieri sera Pellacani ha portato a quattro il numero degli ori conquistati in questa edizione degli Europei e a 23 le medaglie continentali complessiva della propria carriera. Nella classifica italiana di tutti i tempi è ora seconda soltanto a Cagnotto.

È sfumato invece il podio per Elisa Pizzini, quarto con 306,25 punti. L’altra azzurra è rimasta in corsa per una medaglia fino alle ultime rotazioni, ma ha pagato soprattutto l’esecuzione del triplo e mezzo avanti.