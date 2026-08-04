Europei di tuffi, Conte e Pelligra gemme d’argento: il futuro azzurro è già sul podio

Simone Conte e Raffaele Pelligra conquistano una splendida medaglia d’argento nel sincro maschile dalla piattaforma dei 10 metri agli Europei di Parigi. I due giovani azzurri hanno affrontato la finale senza timori, confermando talento, affiatamento e personalità contro coppie più esperte. Un risultato che premia il ricambio generazionale avviato dall’Italia e consegna al movimento una coppa sulla quale costruire il futuro.

Una gara solida per consacrarsi tra i grandi

Conte e Pelligra hanno mantenuto grande continuità durante tutta la competizione, restando nelle posizioni di vertice fin dalle prime rotazioni. Dopo gli obbligatori, gli azzurri hanno aumentato il livello nei tuffi liberi, combinando difficoltà, precisione e sincronizzazione.

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La medaglia rappresenta una vera consacrazione internazionale per una coppia che aveva già dimostrato il proprio valore nelle categorie giovanili. Insieme avevano infatti conquistato il titolo mondiale juniores nel sincrono dalla piattaforma a Rio de Janeiro nel 2024, prima di salire sul podio anche nel recente meeting di Bolzano.

Due talenti giovanissimi per l’Italtuffi del futuro

Conte, 19 anni, aveva già esordito con successo tra i senior conquistando il bronzo europeo nel 2025. Pelligra, appena 17enne e alla prima rassegna continentale assoluta, aveva invece già contribuito all’oro Italiano nel Team Event di Parigi.

Il loro argento conferma la bontà del progetto tecnico guidato da Oscar Bertone, orientato a inserire progressivamente nuovi protagonisti nel gruppo maggiore. Conte e Pelligra non sono più soltanto due promesse: dalla piattaforma parigina hanno dimostrato di poter competere subito ai massimi livelli europei.