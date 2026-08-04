ATP Montreal, Bellucci si arrende a Baez: rientro amaro dopo l’infortunio

Il ritorno in campo di Mattia Bellucci termina al primo turno del Masters 1000 di Montreal. L’azzurro, assente da tempo a causa dell’infortunio che gli aveva impedito di partecipare anche a Wimbledon, è stato sconfitto dall’argentino Sebastian Baez con il punteggio di 7-5, 6-3, dopo un’ora e venti minuti. Bellucci proseguirà ora la propria preparazione sul cemento nordamericano in vista del torneo di Cincinnati.

Primo set equilibrato, Baez colpisce nel momento decisivo

La prima frazione è rimasta in equilibrio per quasi tutta la sua durata. Entrambi i giocatori hanno difeso con efficacia i rispettivi turni di battuta, concedendo pochissime opportunità in risposta. Bellucci ha annullato una palla break nel decimo game e sembrava poter trascinare il parziale al tie-break.

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Nel dodicesimo gioco, però, Baez ha aumentato la pressione e si è procurato due occasioni consecutive, valide anche come set point. L’argentino ha sfruttato il momento favorevole, strappando servizio all’italiano e chiudendo il primo parziale sul 7-5.

Le occasioni mancate e i troppi errori dell’azzurro

Bellucci ha dovuto salvare subito una palla break in apertura del secondo set, ma nel terzo game ha avuto tre opportunità per portarsi avanti senza riuscire a concretizzarle. Baez ha resistito e poco dopo ha preso il controllo dell’incontro, conquistando due break e volando sul 5-1.

L’azzurro ha recuperato uno dei due servizi persi, ma l’argentino ha chiuso sul 6-3. A pesare sulla prestazione di Bellucci sono stati soprattutto i 42 errori non forzati, contro i 24 dell’avversario. Non sono bastati i sei ace e il 78% di punti conquistati con la prima: Baez si è dimostrato più continuo e lucido nei momenti importanti.