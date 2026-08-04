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Tennis

ATP Montreal, Bellucci si arrende a Baez: rientro amaro dopo l’infortunio

Lorenzo De Angelis
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Mattia Bellucci
BARCELONA, SPAIN. APRIL 12, 2025: Barcelona Open - Banc Sabadell, a ATP 500 tournament, starts with qualifying round on Saturday. This will be the 72nd edition of the event and the singles main draw was reduced from 48 to 32 players this year, as it is with other ATP 500 tournaments. MANDATORY CREDIT: LUIS FELIPE CASTILLEJA / OLANEWS / SIPA PRESS//OLANEWS_sipa.4476/Credit:CASTILLEJA/OLANEWS/SIPA/2504131213

Il ritorno in campo di Mattia Bellucci termina al primo turno del Masters 1000 di Montreal. L’azzurro, assente da tempo a causa dell’infortunio che gli aveva impedito di partecipare anche a Wimbledon, è stato sconfitto dall’argentino Sebastian Baez con il punteggio di 7-5, 6-3, dopo un’ora e venti minuti. Bellucci proseguirà ora la propria preparazione sul cemento nordamericano in vista del torneo di Cincinnati.

Primo set equilibrato, Baez colpisce nel momento decisivo

La prima frazione è rimasta in equilibrio per quasi tutta la sua durata. Entrambi i giocatori hanno difeso con efficacia i rispettivi turni di battuta, concedendo pochissime opportunità in risposta. Bellucci ha annullato una palla break nel decimo game e sembrava poter trascinare il parziale al tie-break.

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Nel dodicesimo gioco, però, Baez ha aumentato la pressione e si è procurato due occasioni consecutive, valide anche come set point. L’argentino ha sfruttato il momento favorevole, strappando servizio all’italiano e chiudendo il primo parziale sul 7-5.

Le occasioni mancate e i troppi errori dell’azzurro

Bellucci ha dovuto salvare subito una palla break in apertura del secondo set, ma nel terzo game ha avuto tre opportunità per portarsi avanti senza riuscire a concretizzarle. Baez ha resistito e poco dopo ha preso il controllo dell’incontro, conquistando due break e volando sul 5-1.

Mattia Bellucci

Mattia Bellucci esce subito a Montreal (Image Images) – Sportface.it

L’azzurro ha recuperato uno dei due servizi persi, ma l’argentino ha chiuso sul 6-3. A pesare sulla prestazione di Bellucci sono stati soprattutto i 42 errori non forzati, contro i 24 dell’avversario. Non sono bastati i sei ace e il 78% di punti conquistati con la prima: Baez si è dimostrato più continuo e lucido nei momenti importanti.

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