Campionati Italiani di nuoto, Angiolini vince i 100 rana: Venini brilla nel dorso

Giornata ricca di riscontri interessanti ai Campionati italiani di categoria in corso al Foro Italico di Roma. Nelle gare riservate a juniores, cadetti e seniores, Lisa Angiolini si è imposta nei 100 rana, utilizzando l’appuntamento come test in vista degli Europei di Parigi. Tra i risultati più significativi spicca anche l’eccellente prestazione di Matteo Venini nei 200 dorso.

Angiolini lancia segnali verso gli Europei

Angiolini ha conquistato il successo nei 100 rana con il tempo di 1’06″44, precedendo Francesca Zucca, seconda in 1’07″74, e Sara Franceschi, terza in 1’07″75. Un crono incoraggiante per la nuotatrice toscana, attesa dal 10 al 16 agosto alla rassegna continentale in vasca lunga.

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Nei 50 farfalla maschili il titolo seniores è andato a Gianmarco Sansone in 23″74, mentre il classe 2008 Francesco Ceolin ha firmato il miglior tempo juniores con 23″83. Nei 400 stile libero si sono imposti Antonietta Cesarano tra le donne in 4’14″92 e Giovanni Caserta tra gli uomini in 3’50″36. Da segnalare anche il 3’48″88 del cadetto Luca Vertoni.

Venini firma il miglior crono nei 200 dorso

Nei 200 dorso femminile Aurora Velati ha vinto tra le seniores in 2’11″35, davanti a Erika Gaetani. Al maschile Dylan Buonaguro ha conquistato il titolo seniores con 1’59″20, ma la postazione già rilevante è arrivata da Matteo Venini: il classe 2007 ha nuotato in 1’57″84, miglior tempo complessivo della prova.

A chiudere il programma sono stati i 100 rana maschili. Alessandro Pinzuti ha prevalso tra i seniores in 1’00″83, davanti ad Alessandro Fusco e Stefano Saladini. Il miglior crono assoluto èp stato però realizzato dallo junior Gabriele Garzia, vincitore in 1’00″75.