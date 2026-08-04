Europei di atletica, doppia rinuncia azzurra: Tortu e Zenoni saltano Birmingham

La Nazionale italiana perde due protagonisti a pochi giorni dall’inizio degli Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto, Filippo Tortu e Marta Zenoni hanno rinunciato alla rassegna continentale a causa dei rispettivi problemi fisici. La delegazione azzurra scende così da 132 a 130 atleti, pronti a gareggiare all’Alexander Stadium.

Tortu non recupera: obiettivo Giochi del Mediterraneo

Tortu era stato convocato nel gruppo della staffetta, ma al termine del raduno della velocità a Roma ha deciso, insieme allo staff federale, di non partire per la Gran Bretagna. L’elongazione muscolare rimediata in allenamento non gli avrebbe infatti consentito di gareggiare nelle condizioni migliori, nonostante il percorso riabilitativo seguito con lo staff medico della Nazionale.

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Lo sprinter ha definito la scelta sofferta ma necessaria. L’attenzione si sposterà ora sui Giochi del Mediterraneo di Taranto, dove sarà portabandiera dell’Italia sienite alla pugile Irma Testa.

Zenoni fermata dal tendine, cambiano altri programmi

Niente Europei anche per Marta Zenoni, inizialmente iscritta nei 1500 metri. La mezzofondista è alle prese con un problema al tendine comparso prima dell’inizio della stagione, che l’aveva costretta a rinviare il debutto agonistico fino alla fine di giugno. Dopo i tentativi effettuati dal suo team, è stata scelta la via della prudenza per favorire il competo recupero.

Cambiano inoltre i programmi di altre due azzurre: Gloria Hopper rinuncerà ai 200 metri, ma correrà i 100 e resterà disponibile per le staffette 4×100: Elisa Palmero, invece, non prenderà parte ai 5000 e si concentrerà esclusivamente sui 10.000 metri.