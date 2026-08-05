ATP Montreal, Darderi avanza tra le lacrime di Diallo: Cobolli cade contro Hanfmann

Una vittoria e una sconfitta per il tennis italiano nel secondo turno del Masters 1000 di Montreal. Luciano Darderi ha conquistato l’accesso ai sedicesimi approfittando del ritiro del canadese Gabriel Diallo, costretto ad abbandonare per un problema al ginocchio. Si è invece fermato Flavio Cobolli, eliminato dal tedesco Yannick Hanfmann al termine di due tie-break.

Darderi controlla, poi l’infortunio ferma Diallo

Darderi conduceva 6-4, 2-3, 15-0 dopo un’ora e cinque minuti quando Diallo ha deciso di ritirarsi. L’azzurro aveva costruito il vantaggio grazie al break ottenuto nel terzo game del primo set, difendendo poi con sicurezza tutti i propri turni di servizio.

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Nel quinto gioco della seconda frazione, il canadese ha accusato un problema al ginocchio sinistro. Dopo l’intervento del fisioterapista ha provato a proseguire, ma le difficoltà nei movimenti lo hanno costretto a lasciare il campo addirittura in lacrime. Darderi adesso affronterà il cinese Shang Jucheng.

Cobolli spreca nei momenti decisivi

Giornata amara invece per Cobolli, sconfitto da Hanfmann con il punteggio di 7-6(5) 7-6(2) dopo due ore e undici minuti. Il romano ha alternato buone accelerazioni a numerosi errori, senza trovare continuità da fondo campo.

Nel secondo set è riuscito a recuperare un break di svantaggio e ad annullare tre match point, ma nei due tie-break il tedesco si è dimostrato più lucido e concreto. Cobolli ha realizzato sette ace, ma non è riuscito a sfruttare le occasione avute nei momenti chiave.