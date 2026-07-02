Mondiali, Balogun espulso e Messi no: sui social scoppia il caso per due falli simili

Il rosso all’attaccante degli Stati Uniti contro la Bosnia riaccende il dibattito arbitrale. Su X molti utenti confrontano l’episodio con un intervento di Messi in Argentina-Algeria, rimasto senza sanzione.

Il cartellino rosso mostrato a Falorin Balogun durante la sfida dei Mondiali tra Stati Uniti e Bosnia ha acceso il dibattito sui social. L’attaccante americano è stato espulso al 65’ per un pestone alla caviglia del difensore bosniaco Tarek Muharemovic, dopo il richiamo del Var e la revisione al monitor da parte dell’arbitro.

Un episodio che ha subito fatto discutere, soprattutto per il confronto con un precedente che coinvolge Lionel Messi.

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Balogun espulso dopo il richiamo del Var

Nel corso della ripresa, Balogun è intervenuto in maniera dura sulla caviglia di Muharemovic. L’arbitro è stato richiamato dal Var, ha rivisto l’azione e ha deciso di estrarre il cartellino rosso nei confronti dell’attaccante degli Stati Uniti.

La decisione ha inevitabilmente attirato l’attenzione, anche perché il fallo è stato giudicato meritevole di espulsione diretta dopo l’intervento della tecnologia.

Il confronto con il fallo di Messi in Argentina-Algeria

Su X, molti utenti hanno richiamato un episodio avvenuto nella prima fase, durante Argentina-Algeria. In quell’occasione Messi avrebbe commesso un intervento molto duro su un difensore avversario, con il piede a martello tra polpaccio e caviglia.

A differenza di quanto accaduto a Balogun, però, per la stella argentina non era arrivato alcun provvedimento disciplinare.

Two relatively similar incidents… Flo Balogun: red card.

Lionel Messi: unpunished. pic.twitter.com/hbgPSOYWq2 — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 2, 2026

Polemiche sui social

Il confronto tra i due episodi ha rapidamente alimentato le polemiche online. A rilanciare il paragone è stato anche il giornalista Ben Jacobs, che su X ha accostato i due interventi parlando di situazioni “relativamente simili”: rosso per Balogun, nessuna sanzione per Messi.

Il caso riapre così il tema della uniformità di giudizio nei grandi tornei, soprattutto quando episodi simili vengono valutati in modo diverso.