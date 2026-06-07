Mondiali 2026 al via con Messico-Sudafrica: il torneo dei record tra grandi addii e nuove stelle

Messico-Sudafrica inaugurerà giovedì 11 giugno la Coppa del Mondo 2026. Per la prima volta parteciperanno 48 nazionali in un torneo ospitato da Stati Uniti, Canada e Messico. Da Messi a Cristiano Ronaldo, passando per Yamal, Mbappé e Bellingham: il calcio mondiale si prepara a vivere un’edizione destinata a fare storia.

Con la sfida tra Messico e Sudafrica, in programma giovedì 11 giugno allo stadio Azteca di Città del Messico, prenderanno ufficialmente il via i Mondiali 2026. Si apre così la ventitreesima edizione della Coppa del Mondo, una manifestazione destinata a rappresentare un momento di svolta per il calcio internazionale.

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Un Mondiale senza precedenti

L’edizione 2026 sarà la prima a coinvolgere 48 nazionali, un aumento significativo rispetto alle 32 squadre che hanno caratterizzato il torneo negli ultimi anni. La competizione sarà inoltre organizzata congiuntamente da tre Paesi: Stati Uniti, Canada e Messico.

Nel corso di poco più di un mese verranno disputate 104 partite, fino alla finale in programma il 19 luglio nell’area di New York-New Jersey.

Tra fine di un’epoca e nuove generazioni

Il Mondiale nordamericano segnerà anche il passaggio di testimone tra alcune delle più grandi leggende del calcio moderno e la nuova generazione di campioni destinata a raccoglierne l’eredità.

L’Argentina campione del mondo proverà a difendere il titolo conquistato in Qatar nel 2022. Tutti gli occhi saranno ancora puntati su Lionel Messi, che potrebbe vivere la sua ultima esperienza nella competizione iridata. Discorso simile per Cristiano Ronaldo con il Portogallo e per Neymar con il Brasile.

Le favorite per il titolo

Tra le squadre maggiormente accreditate figura la Spagna campione d’Europa, guidata dal talento di Lamine Yamal e da una rosa giovane ma già vincente.

La Francia punta invece sulla qualità di Kylian Mbappé e su un gruppo ricco di giocatori di altissimo livello. Grande attenzione anche per il Brasile, che affronta il torneo con Carlo Ancelotti in panchina e con un mix di esperienza e gioventù rappresentato da Neymar ed Endrick.

L’Inghilterra continua a inseguire un successo mondiale che manca dal 1966, affidandosi ai gol di Harry Kane e alla classe di Jude Bellingham.

Germania, Portogallo e Olanda sognano in grande

Anche Germania, Portogallo e Olanda si presentano con ambizioni importanti. I tedeschi fanno affidamento sul talento di Jamal Musiala e Florian Wirtz, mentre il Portogallo spera di regalare a Cristiano Ronaldo un ultimo trionfo internazionale grazie anche alla qualità di Bruno Fernandes e Rafael Leão.

L’Olanda, invece, punta sulla solidità garantita da Virgil van Dijk e sull’estro offensivo di Xavi Simons.

Le possibili sorprese del torneo

Accanto alle tradizionali potenze calcistiche, non mancano le candidate a sorprendere. La Norvegia torna sulla scena mondiale trascinata da Erling Haaland e Martin Ødegaard, mentre il Marocco vuole confermare la crescita mostrata nelle ultime stagioni.

L’allargamento del format offre inoltre maggiori opportunità alle nazionali emergenti provenienti da Asia, Africa e Nord America, pronte a ritagliarsi uno spazio da protagoniste.

Riflettori sui talenti del futuro

Uno degli aspetti più affascinanti del torneo sarà la possibilità di osservare da vicino la nuova generazione di fuoriclasse. Lamine Yamal, Jamal Musiala ed Endrick sono soltanto alcuni dei giovani più attesi, destinati a diventare punti di riferimento del calcio mondiale nei prossimi anni.

Un mese che può cambiare la storia del calcio

Per oltre trenta giorni il mondo si fermerà per seguire quella che si annuncia come la Coppa del Mondo più grande mai organizzata. Tra gli ultimi capitoli delle leggende che hanno dominato gli ultimi vent’anni e l’affermazione delle nuove stelle, i Mondiali 2026 promettono di inaugurare una nuova era del calcio internazionale.