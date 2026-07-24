Campionati italiani assoluti 2026: risultati e replay della 1a giornata su Sportface

July Marano conquista la vetta degli Assoluti, le big inseguono. La prima prova dei Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica a Meda sovverte i pronostici. Domenica la gara-2 assegnerà i titoli combinando i punteggi odierni con quelli finali.

I risultati di oggi: domina a sorpresa July Marano

July Marano chiude la prima rotazione al comando del concorso generale. La 17enne della Ginnastica Civitavecchia esegue 4 esercizi netti e totalizza 52.450 punti. I suoi parziali sono: 13.450 alle parallele asimmetriche e al corpo libero, 12.850 alla trave, 12.700 al volteggio. Un andamento che le garantisce il vertice.

Dietro di lei si piazza Anthea Sisio con 52.200 punti, seguita da Eleonora Calaciura, 3ª a 52.100

La graduatoria provvisoria premia anche altre atlete emergenti, con Artemisia Iorfino, Sofia Bianchi e Clarissa Rinaldi rispettivamente in 4ª (51.750), 5ª (51.700) e 6ª posizione (51.500). Da notare anche il rientro di Sofia Tonelli, 7ª con 51.300, e di Angela Andreoli, 9ª a 50.900 (13.350, 11.650, 13.000, 12.900). La classifica anomala è stata però condizonata da un fattore: molte big non hanno affrontato tutte le 4 specialità.

Le scelte delle big per i tornei internazionali

Tante atlete di punta hanno provato a gestire le energie per i prossimi impegni. Manila Esposito non affronta le parallele, ad esempio. Esposito ottiene 14.100 alla trave e 13.950 al corpo libero, fermandosi a 12.550 al volteggio.

Discorso simile per Elisa Iorio che si sta concentrando sui propri punti forti piazzando 14.050 alle parallele, aggiungendo 13.350 al volteggio e 11.950 alla trave, saltando il corpo libero.

Gara complicata per Asia D’Amato, che parte bene alla trave con 13.600 ma incappa in una caduta al corpo libero (11.500). Giulia Perotti fatica su trave (11.250), corpo libero (11.600) e volteggio (13.400), ma riscatta il 10° posto generale (50.850) con un superbo 14.600 alle parallele. Infine, Benedetta Gava brilla al volteggio con 14.200 ma cede su parallele (10.400) e trave (11.550), mentre Emma Fioravanti raccoglie 13.450 al volteggio, 11.500 alla trave e 12.950 al corpo libero.

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