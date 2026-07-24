Volley, Italia supera 3-0 il Giappone B nell’ultima amichevole a Tokyo

Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono alla Todoroki Arena con i parziali di 25-23, 25-20 e 30-28. Bovolenta miglior realizzatore con 17 punti, domani la partenza per Ningbo.

L’Italia chiude con una vittoria il collegiale in Giappone. Nell’amichevole disputata oggi alla Todoroki Arena di Tokyo, la Nazionale maschile di pallavolo ha battuto il Giappone B con il punteggio di 3-0.

Gli azzurri guidati da Ferdinando De Giorgi si sono imposti con i parziali di 25-23, 25-20 e 30-28, conducendo il confronto fin dalle prime fasi e resistendo al tentativo di rimonta della formazione giapponese.

Al termine dell’incontro, le due squadre hanno disputato anche un set supplementare, vinto dall’Italia per 25-23.

Il sestetto scelto da De Giorgi

Per l’ultima amichevole del collegiale nel Sol Levante, il commissario tecnico ha schierato Sbertoli in palleggio e Bovolenta nel ruolo di opposto.

Porro e Sani hanno composto la coppia di schiacciatori, con Galassi e Mati al centro e Laurenzano libero.

Il Giappone B ha iniziato invece con Nishikawa, Kawahiga, Aray, Murayama, Takahashi, Goto e Takahashi nel ruolo di libero.

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Primo set deciso dalla rimonta azzurra

L’Italia ha cominciato bene il primo parziale, portandosi avanti per 8-6. Nella fase centrale il Giappone ha cambiato ritmo ed è riuscito a ribaltare il risultato, raggiungendo il vantaggio sul 16-13.

Gli azzurri hanno però reagito nel finale, aumentando l’intensità e recuperando il divario. La rimonta è stata completata sul 25-23, risultato che ha consegnato alla squadra di De Giorgi il primo set.

Italia sempre avanti nel secondo parziale

Anche il secondo set si è aperto con l’Italia in vantaggio per 8-6.

Il Giappone ha provato a restare in partita, ma gli azzurri hanno mantenuto un margine di due punti sul 16-14 e lo hanno successivamente ampliato fino al 21-17.

La Nazionale ha gestito con autorità gli ultimi scambi, chiudendo il parziale sul 25-20 e portandosi sul 2-0.

Terzo set vinto ai vantaggi

Più equilibrato il terzo set, caratterizzato da un lungo confronto punto a punto.

Dopo aver effettuato il sorpasso, l’Italia ha mantenuto il controllo del gioco e ha raggiunto il 21-17. Il Giappone B è riuscito però a rientrare, prolungando il parziale ai vantaggi.

Gli azzurri hanno infine chiuso sul 30-28, completando la vittoria in tre set. Nel successivo parziale supplementare l’Italia si è imposta ancora una volta, questa volta per 25-23.

Bovolenta miglior realizzatore

Alessandro Bovolenta è stato il miglior realizzatore dell’incontro con 17 punti.

In doppia cifra anche Luca Porro, autore di 11 punti. Nove quelli messi a segno da Sani, sette per Galassi e Mati e tre per Sbertoli.

Tra i giapponesi, Goto ha chiuso con 17 punti e Aray con 11.

Domani la partenza per Ningbo

Domani, sabato 25 luglio, la Nazionale lascerà il Giappone per raggiungere Ningbo, in Cina, sede delle Finals della Volleyball Nations League.

L’amichevole di Tokyo ha rappresentato l’ultimo test prima del trasferimento e ha permesso a De Giorgi di distribuire minuti e verificare la condizione del gruppo in vista del prossimo appuntamento internazionale.

Il tabellino di Italia-Giappone B

Italia-Giappone B 3-0

25-23, 25-20, 30-28

Italia: Galassi 7, Sbertoli 3, Porro 11, Mati 7, Bovolenta 17, Sani 9, Laurenzano (L). Non entrati: Giannelli, Balaso, Bottolo, Lavia, Romanò, Sanguinetti, Russo. Allenatore: De Giorgi.

Giappone: Nishikawa 7, Kawahgashi, Aray 11, Murayama 6, Takahashi 5, Goto 17, Takahashi (L), Nishiyama 3, Shimokawa, Ito, Yamada, Sonae, Kawano. Non entrati: Takeda, Asano.

Durata dei set: 25’, 25’, 31’.

Italia: 6 ace, 17 battute sbagliate, 7 muri vincenti, 22 errori totali.

Giappone: 2 ace, 23 battute sbagliate, 6 muri vincenti, 26 errori totali.