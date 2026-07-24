Campionati Mondiali giovani boulder U17: i replay di oggi su Sportface

Il World Climbing Youth Championship Arco 2026 ha incoronato i nuovi campioni delle categorie giovanili nelle discipline di arrampicata nella specialità boulder.

Boulder Under 17: i risultati delle finali

Nel tabellone maschile domina la squadra giapponese, che ha conquistato le prime 2 posizioni assolute. Kazuki Nakata ha vinto l’oro registrando il punteggio di 99.3, il compagno di squadra Taketo Saiki si è aggiudicato la medaglia d’argento chiudendo con 74.7 punti. Terzo posto alla Corea del Sud con Hayool Lee che ha ottenuto il bronzo con 59.5, superando per un solo decimo il connazionale Jungyoon Choi, fermo a 59.2 punti. Al quinto posto si è piazzato lo sloveno Lovro Tomažin con 29.1 punti, mentre il giapponese Takumi Nakayama ha terminato sesto con 20.0 punti.

Per l’Italia Leonardo Donola ha concluso la gara con 19.5 punti, arrivando ottavo nella classifica definitiva.

La gara femminile del torneo di boulder ha visto la vittoria della svizzera Amélie Kägi. L’atleta elvetica ha conquistato l’oro con un punteggio di 84.1. Subito dietro di lei si è piazzata la cinese Youtian Tan, seconda a quota 83.9. Il bronzo è andato all’altra asiatica Meini Li, terza con 69.2 punti.

Appena fuori dal podio si è posizionata l’Italia. Chiara Franceschi ha terminato la prova al quarto posto con 59.7 punti. Più staccate in classifica le restanti atlete.

QUI TROVI I REPLAY DI GIORNATA

Boulder Under 17: i replay di oggi 24 luglio

Come detto, nella giornata di oggi si sono tenute le Semifinali Boulder Under 17 e le Finali Boulder Under 17.

I Campionati Mondiali Giovanili di Arco sono in diretta su Climbing TV, il canale dedicato all’arrampicata della piattaforma OTT Sportface TV, dove è possibile seguire le gare in diretta. Per rivivere tutte le emozioni della manifestazione trovi qui i link dei replay della giornata di oggi.

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