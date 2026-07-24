Tour de France 2026, Pogacar trionfa sull’Alpe d’Huez e batte il record di Pantani

Lo sloveno conquista la quinta vittoria in questa edizione precedendo Lenny Martinez e Richard Carapaz. Evenepoel perde altri 2’30” dalla maglia gialla.

Tadej Pogacar continua a dominare il Tour de France 2026. Lo sloveno della UAE Team Emirates XRG ha conquistato anche la diciannovesima tappa, la Gap-Alpe d’Huez di 127,9 chilometri, ottenendo la quinta vittoria nell’attuale edizione della Grande Boucle e la ventiseiesima complessiva in carriera.

Il leader della classifica generale ha raggiunto e superato nel finale gli ultimi due corridori rimasti della fuga, imponendosi sul prestigioso traguardo dell’Alpe d’Huez davanti al francese Lenny Martinez e all’ecuadoriano Richard Carapaz.

Pogacar raggiunge la fuga e vince sull’Alpe d’Huez

Martinez e Carapaz hanno provato a resistere fino alle battute conclusive, ma l’azione di Pogacar si è rivelata ancora una volta decisiva.

Lo sloveno ha recuperato il distacco e ha staccato gli avversari lungo l’ascesa finale, conquistando una delle tappe più prestigiose del Tour.

Lenny Martinez, portacolori della Bahrain Victorious, ha chiuso in seconda posizione. Terzo Richard Carapaz della EF Education-EasyPost, vincitore il giorno precedente a Orcières-Merlette.

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Evenepoel perde altri due minuti e mezzo

La diciannovesima tappa ha rafforzato ulteriormente la posizione di Pogacar nella classifica generale.

Remco Evenepoel, principale inseguitore della maglia gialla, ha tagliato il traguardo con un ritardo di 2’30” dallo sloveno, perdendo altro terreno nella lotta per la vittoria finale.

Pogacar si avvicina così alle ultime giornate della corsa con un margine ancora più consistente e con cinque successi di tappa già conquistati nell’edizione 2026.

Superato il primato di Marco Pantani

La vittoria è stata accompagnata anche dal nuovo record di percorrenza dell’ascesa dell’Alpe d’Huez.

Pogacar ha migliorato il precedente riferimento appartenuto a Marco Pantani, aggiungendo un altro risultato di prestigio a una giornata già caratterizzata dal successo di tappa e dall’allungo nella classifica generale.

Il podio della diciannovesima tappa

Tadej Pogacar, Slovenia – UAE Team Emirates XRG Lenny Martinez, Francia – Bahrain Victorious Richard Carapaz, Ecuador – EF Education-EasyPost

Domani un nuovo arrivo sull’Alpe d’Huez

Il Tour de France proseguirà domani con la ventesima tappa, la Le Bourg-d’Oisans-Alpe d’Huez di 170,9 chilometri.

La corsa tornerà quindi ancora una volta sulla celebre salita alpina. Gli avversari di Pogacar avranno un’altra occasione per provare ad attaccare, ma lo sloveno si presenterà alla partenza con una leadership ulteriormente consolidata dopo l’ennesima dimostrazione di forza.