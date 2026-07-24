Challenge assoluto, italiani assoluti su pista e marcia su strada: i replay su Sportface

E’ cominciato oggi il Challenge assoluto, italiani assoluti su pista (e marcia su strada). Lo stadio Ridolfi di Firenze ha riaperto le porte alla massima rassegna tricolore dopo 22 anni di attesa. Le sfide di oggi sono già disponibili on demand per tutti gli appassionati.

Il cammino verso i 40 titoli e l’appuntamento europeo

Il capoluogo toscano ospita 1044 atleti per 3 giorni di gare intense, articolate tra il Challenge e i Campionati Italiani Assoluti.

L’evento ha preso il via oggi, venerdì 24 luglio, e si concluderà domenica 26 luglio. La prima fase ha fatto da antipasto al programma principale. Nel pomeriggio odierno e nella mattinata di sabato, i partecipanti al Challenge si contendono gli ultimi pass utili.

I primi 3 classificati di ogni specialità conquistano infatti l’accesso diretto alle finali. A partire da sabato pomeriggio, l’attenzione si sposterà sulla corsa ai 40 titoli nazionali in palio. L’edizione numero 116 della manifestazione rappresenta uno snodo fondamentale per l’atletica italiana.

I risultati ottenuti sulla pista del Ridolfi peseranno sulle scelte tecniche per la formazione della squadra azzurra. Gli atleti selezionati parteciperanno ai Campionati Europei in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. Chi non ha potuto seguire le batterie e le gare odierne, può rivedere ogni istante grazie ai replay disponibili sulla nostra piattaforma Sportface.

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I protagonisti attesi e la copertura mediatica del weekend

Le gare di oggi hanno delineato i primi qualificati. Nello sprint, Federico Dicati, Luca Corradin e Felipe Bullani staccano il biglietto per i 100 metri, imitati da Ilenia Angelini, Chiara Rognoni e Chiara Melon al femminile. Sul giro di pista e nei 400 ostacoli avanzano Edoardo Silingardi, Lucia Cantergiani, Lorenzo Cesena e Chiara Cottini. Il mezzofondo premia Abdelhakim Elliasmine e Maria Paola Sotgiu negli 800 metri. Sulle pedane, il salto triplo qualifica Gabriele Tosti e Sara Zoccheddu. Nell’alto svetta Camilla De Paoli, mentre Arianna Peroni conquista l’asta. Nei lanci, infine, esultano Davide Camilli nel martello, Antonio Cannalonga nel giavellotto e Martina Kopsch nel disco.

Domani sabato 25 luglio alle 17 scatta la fase cruciale con 15 titoli in palio, accendendo le luci sui grandi nomi. Nello sprint Marcell Jacobs insegue il tricolore numero 10 contro Chituru Ali, mentre tra le donne spicca Zaynab Dosso. Nadia Battocletti debutta nei 5000 metri. Nel peso torna l’idolo locale Leonardo Fabbri. Lo spettacolo prosegue con i triplisti Andy Diaz e Andrea Dallavalle, culminando nel duello per l’asta tra Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo.

L’intero evento gode di un’ampia copertura per il pubblico a casa sulla nostra piattaforma Sportface. Le competizioni non coperte dal palinsesto televisivo principale, insieme a tutto il Challenge e ai replay di oggi, sono disponibili su Sportface e atleticaitaliana.tv.

La diretta televisiva dei Campionati Assoluti è invece affidata a RaiSport. Le trasmissioni di sabato copriranno gli orari dalle 19 alle 20 e dalle 20.20 alle 22.40. Domenica, le telecamere si accenderanno dalle 19 alle 22.45, con streaming garantito anche su RaiPlay.

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