Mondiali di canoa slalom: tris azzurro in finale nelle acque americane

Sull’OKC Whitewater Center, futuro teatro olimpico, 3 atleti italiani su 4 superano lo scoglio delle semifinali mondiali ed accedono alla finale dei Mondiali di canoa.

Bertoncelli avanza, delusione per Borghi

Nel tabellone femminile la gara promuove Marta Bertoncelli che entra tra le 12 atlete che si contenderanno le medaglie. L’azzurra completa il percorso con il crono di 100.64, chiudendo in 4a posizione a 2.61 dalla vetta.

Il miglior riferimento cronometrico porta la firma di Monica Doria: l’andorrana vince la semifinale in 98.03 e stacca la slovacca Zuzana Pankova, 2a in 99.89, e la padrona di casa Evy Leibfarth, 3a in 100.63. Si qualifica con un percorso netto anche Marjorie Delassus, 5a in 101.00, che precede Klaudia Zwolinska in 101.76, Miren Lazkano in 102.13, Taisiia Pospelova in 102.45 e Angele Hug in 102.47. Accedono all’ultimo atto, nonostante le penalità sul tracciato, pure Adriana Morenova in 102.67, Kimberley Woods in 103.62 e Tereza Kneblova in 103.63.

Giornata amara invece per l’altra italiana in gara. Elena Borghi accumula 4 penalità e conclude al 24° posto in 107.84.

La grande sorpresa di giornata riguarda però Jessica Fox: l’australiana incappa in 2 tocchi di palina e finisce clamorosamente fuori dalla finale, fermandosi al 14° posto in 104.04.

Ivaldi e Micozzi centrano l’obiettivo

La competizione maschile regala 2 pass per l’atto conclusivo alla spedizione italiana. Raffaello Ivaldi, già trionfatore nella tappa di Coppa del Mondo ad Augusta, conferma il suo buono stato di forma e chiude in 6a piazza. Il suo tempo di 92.23 lo colloca a 1.65 dal primo. L’ultimo pass utile per la finale va a Flavio Micozzi, il quale agguanta la 12a posizione in 93.62, pagando 2 penalità e un ritardo di 3.04.

Il britannico Ryan Westley domina la discesa e fa registrare il miglior tempo in 90.58 senza alcuna sbavatura. Dietro di lui si piazzano lo slovacco Marko Mirgorodsky in 91.03 e l’altro britannico Adam Burgess in 91.65. Entrano in finale con un percorso pulito i tedeschi Sideris Tasiadis, 4° in 91.86, e Lennard Tuchscherer, 5° in 92.12.

La top 12 accoglie anche Lukas Kratochvil, 7° in 92.73, Benjamin Savsek, 8° in 92.74, e Nicolas Gestin, 9° in 93.03. La graduatoria dei qualificati si completa con il francese Yohann Senechault e lo spagnolo Miquel Trave, che terminano appaiati al 10° posto in 93.19.

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