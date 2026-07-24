F1: Ferrari domina il venerdì in Ungheria, Mercedes lontanissima

La Ferrari domina il venerdì del Gran Premio d’Ungheria 2026, piazzando entrambi i piloti nelle prime due posizioni nelle sessioni di prove libere Fp1 e Fp2.
Hamilton detta il passo, Leclerc insegue a vista
Ferrari da urlo in Ungheria. Come previsto le rosse dominano in una pista dove il motore non riesce a fare la differenza come a Spa.
Sul tracciato dell’Hungaroring, l’undicesimo appuntamento stagionale si apre nel segno della Scuderia di Maranello. Le FP2 confermano la supremazia rossa già intravista in mattinata: Lewis Hamilton ferma il cronometro a 1’18″729, siglando il miglior tempo di giornata. A soli 148 millesimi si piazza il compagno di squadra Charles Leclerc, completando una doppietta che esalta i tifosi del Cavallino.
Lando Norris chiude in terza posizione a quasi mezzo secondo, ma il pilota McLaren non ha potuto completare il suo secondo tentativo lanciato con gomme soft a causa di una bandiera rossa, quando i parziali indicavano un potenziale vicino alla Rossa. Più attardati gli altri: Max Verstappen chiude quarto a quasi sette decimi con la sua Red Bull, mentre la Mercedes deve fare i conti con una giornata complicata. George Russell, quinto a quasi un secondo, palesa notevoli difficoltà di bilanciamento sulla sua W17, servirà una lunga notte al simulatore per trovare l’assetto giusto. Oscar Piastri non va oltre l’ottavo tempo, staccato di oltre 1,3 secondi dalla vetta.
L’incognita Mercedes e la sfida di Antonelli
In casa Mercedes, l’attenzione si concentra anche su Kimi Antonelli. Il giovane pilota, costretto a saltare le FP1 per la turnazione imposta dalla FIA, chiude la sessione pomeridiana al 13° posto con un ritardo vicino ai 2 secondi.
Il dato cronometrico, tuttavia, non riflette appieno il potenziale espresso in pista. Tra l’interruzione con bandiera rossa e una sbavatura personale, Antonelli non ha registrato un giro pulito con mescola morbida, preferendo poi concentrarsi sulla simulazione del passo gara.
Proprio sul long-run ha sfoggiato un ritmo interessante, girando su tempi simili a quelli di Leclerc.
Domani, sabato 25 luglio, la terza sessione di libere in programma alle 12:30 fornirà ulteriori indicazioni, chiamando proprio Antonelli a confermarsi sul giro secco in vista delle fondamentali qualifiche delle 16:00. Nonostante il regolamento, infatti, in Ungheria resterà difficile compiere sorpassi in pista ed una cattiva posizione al via potrebbe compromettere inevitabilmente la gara.
L’obiettivo dichiarato per la Ferrari in Ungheria è capitalizzare al massimo su un tracciato amico, puntando al bottino pieno per accorciare il divario dalla Mercedes prima della sosta estiva.