Nazionale, sarà Andrea Pirlo il nuovo ct: i dettagli del contratto

La Nazionale italiana ha finalmente trovato il suo nuovo commissario tecnico. Andrea Pirlo ha accettato l’offerta della Federazione e si prepara a guidare stabilmente gli Azzurri.

Il tramonto delle alternative e la scelta definitiva

Nelle ultime ore la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha sciolto ogni riserva sul nuovo ct. Maldini e Lonardo, dopo aver sondato varie piste di alto profilo, hanno deciso di virare con decisione sull’ex centrocampista azzurro.

Il quadro definitivo si è delineato in modo nitido quando sono cadute 2 candidature particolarmente prestigiose. Carlo Ancelotti ha comunicato di non volersi muovere dal Brasile e ha confermato l’impegno con la Seleção per ultimare il progetto tecnico iniziato in Sudamerica. Parallelamente, la FIGC ha incassato il rifiuto di Pep Guardiola. L’allenatore spagnolo ha declinato la proposta ricevuta proprio oggi, preferendo continuare con il suo anno sabbatico, in attesa di una proposta interessante da un club.

Senza queste alternative, Andrea Pirlo ha scalato rapidamente le gerarchie ed è diventato il candidato principale. La scelta premia un tecnico che conosce perfettamente il calcio italiano e vanta una grande esperienza da protagonista nei maggiori tornei internazionali. Pirlo porta in dote il bagaglio accumulato soprattutto in campo.

Dopo le esperienze sulle panchine di Juventus, Fatih Karagümrük e Sampdoria quella di Pirlo appare una scelta più in stile “Scaloni”. Fattori questi hanno spinto i vertici federali ad affidargli le chiavi per il rinnovamento del movimento azzurro.

Il progetto quadriennale e i dettagli dell’intesa

Pirlo, campione del mondo nel 2006 con la spedizione di Marcello Lippi, firmerà un contratto di quattro anni. L’ex centrocampista dunque proverà ad aprire un nuovo ciclo provando a riportare l’Italia al Mondiale del 2030. Il suo stipendio darà di 1,5 milioni di euro, una cifra molto più contenuta rispetto a quella richiesta da Guardiola. L’accordo scadrà in occasione del Campionato Mondiale.

L’obiettivo della Federazione supera i semplici traguardi legati alle qualificazioni o alle fasi finali dei prossimi Europei. L’idea di fondo consiste nell’inaugurare un ciclo tecnico estremamente stabile e duraturo. I vertici chiedono una visione moderna del gioco, basata su una chiara identità tattica e sulla crescita costante dei giovani.

Andrea Pirlo ha convinto la dirigenza e chiarendo l’idea di voler impostare un lavoro strutturato nel tempo. I dialoghi delle ultime ore hanno portato alla svolta. L’allenatore ha infatti accettato la proposta verbale presentata dalla Federazione, si attende ora unicamente l’ultimo passaggio formale.

La firma sul contratto dovrebbe arrivare nei prossimi giorni e sancirà la partenza operativa e ufficiale del nuovo progetto tecnico della Nazionale.

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