Mondiali 2026, svolta tecnologica per gli arbitri: avatar 3D e nuove regole

Il Mondiale dei 51 direttori di gara introduce una svolta tecnologica e regolamentare senza precedenti, trasformando radicalmente la gestione delle partite sul terreno di gioco. Le innovazioni ridefiniscono il ruolo del guardalinee, estendono le competenze del VAR e modificano la gestione del tempo di gioco.

La tecnologia prende il controllo: fuorigioco istantaneo e telecamere in campo

Il Mondiale saluta definitivamente le vecchie sagome stilizzate per abbracciare l’era degli avatar digitali. Il sistema del fuorigioco semiautomatico compie un salto in avanti decisivo grazie alla scansione in 3D di tutti i calciatori partecipanti.

All’interno dei 16 stadi scelti per il torneo, le 16 telecamere di tracciamento ottico installate generano oltre 150 milioni di punti dati a partita. Questa straordinaria mole di informazioni permette di ricreare le azioni in formato tridimensionale, aiutando gli arbitri al monitor a valutare con massima precisione le interferenze visive sui portieri. La velocità di elaborazione cancella la fastidiosa prassi del fuorigioco ritardato.

I guardalinee ricevono un input immediato e alzano subito la bandierina, bloccando l’azione sul nascere.

La grande novità visibile sul rettangolo di gioco riguarda però gli stessi direttori di gara, che scendono in campo equipaggiati con delle bodycam. I dispositivi, integrati sulla divisa, risultano molto stabili e garantiscono una totale trasparenza visiva e uditiva.

Arbitri: pugno duro sul tempo perso e nuovi poteri al VAR, tutte le novità

Ma non solo, perchè il nuovo protocollo disciplinare non ammetterà più sconti o zone grigie.

La FIFA introduce il cartellino rosso diretto per i giocatori che si coprono la bocca con la mano per insultare un avversario, bloccando così i possibili episodi di razzismo.

L’espulsione immediata scatta in automatico anche per gli allenatori o i calciatori che abbandonano il campo in segno di polemica.

Sul fronte del tempo effettivo, l’arbitro applicherà un conto alla rovescia rigoroso. Negli ultimi 5 secondi a disposizione per rimesse laterali e rinvii dal fondo, il ritardo costa rispettivamente l’inversione della rimessa e un calcio d’angolo a sfavore.

Tempi stretti anche per le sostituzioni: chi esce ha 10 secondi per abbandonare il prato, altrimenti il subentrante aspetta 1 minuto prima di entrare in gioco. Lo stesso stop forzato di 1 minuto tocca a chi riceve soccorsi medici.

Inoltre il VAR estende la sua giurisdizione. La tecnologia permetterà di annullare i 2° cartellini gialli errati o correggere un calcio d’angolo palesemente invertito.

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