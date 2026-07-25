GP d’Ungheria, la griglia di partenza dopo le penalità a Hamilton e Antonelli

È stato un giorno molto particolare in qualifica, in Ungheria: le penalità a Hamilton e Antonelli cambiano le gerarchie in vetta

La griglia di partenza del Gran Premio d’Ungheria 2026 di Formula 1 ha subito una rivoluzione nelle ultime ore, ridisegnando completamente gli equilibri della corsa. I commissari sportivi hanno infatti deciso di penalizzare i primi due piloti della classifica generale, Andrea Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, arretrandoli entrambi di tre posizioni rispetto al tempo ottenuto in qualifica.

Per Hamilton, alla guida della Ferrari, la sanzione per impeding ai danni di Oscar Piastri era ampiamente attesa e appariva netta. Il sette volte campione del mondo sarà costretto a una difficile rimonta dalla quinta piazza (ma non impossibile), un compito arduo sull’asfalto dell’Hungaroring, noto per la sua estrema difficoltà nei sorpassi.

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Non solo Hamilton: penalizzato anche Antonelli

Più tormentata la decisione su Antonelli. I commissari hanno impiegato oltre due ore e mezza, analizzando telemetria e video, per stabilire che il giovane pilota Mercedes ha rallentato in regime di bandiere gialle (scattate per il testacoda di Verstappen) per un lasso di tempo insufficiente.

Nel micro-settore incriminato, il classe 2006 è risultato più lento di appena 0,03 secondi rispetto al giro precedente. Sebbene il regolamento preveda cinque posizioni di penalità, gli steward hanno concesso un’attenuante per il parziale rallentamento, limitando la sanzione a tre.

Di conseguenza, Lando Norris (McLaren) scatta dalla pole position, seguito da Charles Leclerc. La seconda fila è composta da Piastri e Verstappen, mentre Hamilton partirà quinto. Antonelli, beffato dalla decisione, si allinea settimo, addirittura alle spalle del compagno di squadra George Russell, a cui aveva rifilato due decimi sul giro secco. Di seguito la griglia completa.

1. Lando Norris (McLaren)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Lewis Hamilton (Ferrari)

6. George Russell (Mercedes)

7. Kimi Antonelli (Mercedes)

8. Isack Hadjar (Red Bull)

9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

10. Nico Hulkenberg (Audi)

11. Liam Lawson (Racing Bulls)

12. Pierre Gasly (Alpine)

13. Franco Colapinto (Alpine)

14. Gabriel Bortoleto (Audi)

15. Esteban Ocon (Haas)

16. Fernando Alonso (Aston Martin)

17. Oliver Bearman (Haas)

18. Carlos Sainz (Williams)

19. Alexander Albon (Williams)

20. Lance Stroll (Aston Martin)

21. Valtteri Bottas (Cadillac)