Ginnastica aerobica, Rexhepi e Falera volano a Oradea: ultima tappa verso i Mondiali di Pamplona

La ginnastica aerobica internazionale si prepara all’ultimo appuntamento del circuito di Coppa del Mondo 2026. Dal 31 luglio al 2 agosto, l’Oradea Arena ospiterà il RomGym Tropghy Nadia 10, manifestazione dedicata alla leggenda rumena Nadia Comaneci. A rappresentare l’Italia ci sarà la coppia mista composta da Lucrezia Rexhepi e Matteo Falera, chiamata a misurarsi con alcuni dei migliori specialisti internazionali e a verificare la propria condizione in vista dei mondiali di Pamplona.

Rexhepi-Falera, una coppia azzurra da podio

Il binomio italiano arriva in Romania dopo una stagione positiva. Nella tappa di Tokyo, Rexhepa e Falera hanno conquistato la medaglia d’argento nella prova di coppia mista con il punteggio di 19.100, preceduto soltanto dalla formazione ucraina. Un risultato che ha confermato affiatamento, qualità artistica e solidità.

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A Oradea gli azzurri cercheranno un’altra prestazione di alto livello nell’evento conclusivo della World Cup. La competizione si solleverà nell’impianto da otre cinquantamila posti della città rumena e comprenderà anche il torneo internazionale giovanile. Le qualificazioni apriranno il programma, mentre le finali junior sono previste sabato e quelle senior domenica.

Ultimo test prima dell’appuntamento iridato

Il RomGym Trophy rappresenterà soprattutto un passaggio fondamentale verso i campionati mondiali di ginnastica aerobica, in programma a settembre a Pamplona. La tappa rumena offrirà quindi a Rexhepi e Falera l’opportunità di perfezionare l’esercizio, confrontarsi con la concorrenza internazionale e acquisire fiducia.

L’obiettivo sarà chiudere nel migliore dei modi il circuito mondiale e presentarsi in Spagna nelle condizioni ideali. Dopo il podio ottenuto in Giappone, la coppia azzurra vuole dimostrare di poter competere per i vertici anche in Romania.