Battocletti ha vinto il 16esimo tricolore assoluto: successo sui 5000 a Firenze

È stata l’ennesima ottima serata per Nadia Battocletti: la campionessa italiana non ha sbagliato sui 5000 ai campionati italiani Assoluti di scena a Firenze

Rientro col botto per Nadia Battocletti ai Campionati Italiani Assoluti di atletica allo Stadio Ridolfi di Firenze. La fuoriclasse trentina, reduce da una complicata prestazione al Golden Gala di Roma, ha risposto con una vittoria autorevole nei 5000 metri, conquistando il suo sedicesimo titolo tricolore in carriera.

Un risultato che vale molto più di un semplice titolo: è il sigillo di un ritrovato equilibrio in vista dei prossimi Europei di Birmingham, dove la campionessa è chiamata a difendere il suo trono continentale.

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La gara non aveva l’obiettivo del tempo, bensì quello del ritmo. Battocletti ha gestito la corsa con intelligenza tattica, restando in scia alla tenace Micol Majori nelle prime fasi.

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Battocletti ha vinto sui 5000 metri

Poi, il classico affondo: a tre tornate dal termine, la 26enne ha allungato con decisione, sgretolando le resistenze della rivale e andando a vincere con un cronometro di 15:12.65. Alle sue spalle, Majori ha chiuso in 15:20.81, mentre il bronzo è andato a Chiara Munaretto (15:51.38).

Non era la serata per cercare la prestazione eclatante – il record nazionale di 14:23.15 resta lì a testimoniare la sua grandezza – ma una prova di sostanza e controllo. La detentrice di primati in ben otto specialità ha dimostrato di avere la gamba giusta.

L’appuntamento ora è per la serata di domani, con l’obiettivo di essere protagonista anche sui 1500 metri, confermando uno stato di forma che fa tremare le rivali in Europa. La diretta dei campionati italiani Assoluti è stata visibile su Atletica Italiana Tv – piattaforma Sportface TV e disponibile anche su Amazon Prime Channels e Samsung TV Plus.