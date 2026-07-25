Campionati italiani Assoluti, Dosso e Jacobs dominano i 100 metri: rivivi l’evento su Atletica italiana Tv

La finale dei 100 metri femminili a Firenze ha una protagonista assoluta: come da attese, Zaynab Dosso non lascia scampo alle avversarie. Bene anche Jacobs

La serata di Marcell Jacobs sembrava andare per il peggio dopo una falsa partenza. I giudici, però, l’hanno graziato con il verde, concedendogli una seconda chance. E lui non ha perdonato.

Dopo la distrazione iniziale, chiude in 10,13. Jacobs torna a vincere, e per stasera va bene così, ma la sensazione è che questo tempo possa ancora migliorare parecchio. La serata è stata comunque piuttosto strana con Marek rimasto fermo ai blocchi.

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Nella prima parte di gara, Jacobs non scappa via. Poi prende il largo nella seconda parte di gara. Si può ancora crescere tanto, per ora Marcell porta semplicemente a casa il titolo. E non è poco. Secondo Ceccarelli, terzo Patta.

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Dosso non sbaglia e vince i 100 metri femminili

Nei 100 metri piani femminili, agli Assoluti di scena a Firenze, Zaynab Dosso si conferma regina indiscussa della velocità italiana. L’atleta ha fermato i cronometri sull’eccellente tempo di 11,25 secondi, aggiudicandosi la vittoria con grande autorità.

La gara di Dosso è iniziata con la sua solita, esplosiva partenza dai blocchi, prendendo subito la testa della corsa. Tuttavia, negli ultimi metri, la campionessa non è apparsa del tutto sciolta, mostrando qualche segno di tensione che le ha impedito di allungare ulteriormente sul gruppo. Non c’erano le condizioni per un tempo di primissimo livello, ma si può essere comunque soddisfatti.

Sul podio, a completare il quadro, due giovani promesse dell’atletica: la giovanissima Pagliarini ha conquistato un lusinghiero secondo posto in 11,48 secondi, dimostrando un potenziale straordinario per il futuro. Sul terzo gradino è salita Torchio, che ha chiuso la gara in 11,56 secondi.

Vi ricordiamo che si può rivedere la giornata dei Campionati italiani Assoluti su Atletica Italiana Tv – piattaforma Sportface Tv. La diretta è stata disponibile su Samsung Plus Tv e Amazon Prime Channels.