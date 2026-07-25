Campionati Mondiali, Finali U19: Reusa medaglia di bronzo! Rivivi l’evento su Sportface Tv

Uno straordinario Matteo Reusa riporta l’Italia sul podio U19 nel boulder con una prestazione straordinaria: rivedi il bronzo dell’azzurro

È stato un sabato magnifico al Climbing Stadium di Arco: Matteo Reusa è medaglia di bronzo mondiale nel Boulder Under 19! L’Italia torna sul podio dei Campionati Mondiali Giovanili, regalando un’emozione indimenticabile al pubblico di casa che ha riempito gli spalti per sostenere i propri beniamini.

Dopo una semifinale combattutissima, dove ogni appiglio poteva fare la differenza, Reusa ha dimostrato maturità e freddezza eccezionali.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il giovane azzurro ha affrontato la finale con lucidità, coraggio e qualità tecnica, riuscendo a trovare le soluzioni giuste nei momenti decisivi, quando la pressione si fa più forte e ogni movimento deve essere perfetto.

CLICCA QUI PER RIVEDERE LE FINALI UNDER 19 SU SPORTFACE TV

Reusa fa impazzire l’Italia: grande bronzo nel boulder

La sua prestazione lo conferma tra i migliori giovani boulderisti del panorama mondiale, capace di competere ad altissimi livelli con atleti provenienti da ogni angolo del globo. Il bronzo conquistato sul suolo italiano ha un sapore speciale: è il coronamento di una stagione straordinaria, costruita con lavoro, dedizione e sacrifici quotidiani.

Quando il tabellone ha mostrato il risultato finale, il Climbing Stadium è esploso in un boato di gioia. Un’emozione che resterà nella storia del movimento azzurro di arrampicata, un risultato che premia non solo il talento cristallino di Matteo, ma anche l’eccellente lavoro di tutta la Nazionale Boulder.

L’Italia festeggia, orgogliosa di questo giovane campione che porta in alto i colori azzurri nel mondo. Ricordiamo che le finali Under 19 di oggi sono state trasmesse da Sportface Tv, visibili anche su Amazon Prime Channels e Samsung TV Plus.