Erika Saraceni da sogno nel salto triplo femminile: segui la diretta su Atletica italiana Tv

Il ritorno di Erika Saraceni è di altissimo livello agli Assoluti di atletica, a Firenze: segui l’evento su Atletica italiana Tv

Grande emozione e qualità assoluta allo Stadio Ridolfi di Firenze durante i Campionati Italiani Assoluti di atletica, dove il salto triplo femminile ha regalato uno spettacolo di altissimo livello.

Al centro della scena il magnifico ritorno di Erika Saraceni, venti anni, campionessa europea under 20 in carica, al suo debutto stagionale dopo un lungo periodo limitato da problemi fisici. La giovane promessa lombarda ha risposto alle attese con una prestazione strabiliante, migliorando nettamente il proprio record personale di 14,24 metri stabilito l’anno scorso a Tampere.

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Fin dal primo turno, Saraceni ha lanciato un segnale chiarissimo con un salto eccezionale da 14,41 metri (+0,1 m/s di vento), misura che le ha garantito la vittoria finale e le ha permesso di entrare nella top five delle migliori italiane di sempre nella specialità.

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Saraceni ha vinto davanti a Derkach: la gara

Dietro di lei, una grandissima Dariya Derkach. La trentatreenne atleta di origini ucraine, reduce dallo splendido 14,51 metri ottenuto a Zagabria a fine giugno, ha confezionato una serie di grande livello.

Con un miglior salto di 14,36 metri (+1,6 m/s), la veterana ha chiuso a soli cinque centimetri dalla giovane rivale, confermando il suo ottimo stato di forma dopo due anni tribolati per un infortunio al tendine d’Achille.

Questo duello fa ben sperare in vista dei prossimi Campionati Europei di Birmingham (10-16 agosto). Derkach si conferma terza nelle liste europee stagionali, mentre Saraceni si proietta prepotentemente tra le grandi pretendenti a una medaglia continentale, dimostrando di essere una big del panorama europeo.

Ricordiamo che gli italiani assoluti su pista e marcia su strada, a Firenze, sono visibili su Atletica italiana Tv, piattaforma Sportface Tv, disponibili anche su Amazon Prime Channels e Samsung Tv Plus.