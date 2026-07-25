Salto triplo, Andy Diaz ha firmato il nuovo record italiano! Incredibile 17.87

Andy Diaz ruba la scena ai campionati italiani Assoluti di atletica, a Firenze: nuovo record italiano per il triplista

È un momento che resterà scolpito nella storia dell’atletica italiana: Diaz ha appena infranto il record nazionale del salto triplo con un balzo mostruoso da 17,87 metri! Un’impresa straordinaria che proietta ancora di più l’azzurro nell’Olimpo della specialità, superando con autorità il precedente limite tricolore e aprendo uno scenario completamente nuovo per il movimento nazionale.

La gara è esplosa nel momento clou: dopo una rincorsa potente e perfettamente dosata, Diaz ha eseguito le tre fasi del salto con una tecnica impeccabile. Lo step lungo e potente e un jump finale che ha sfidato la gravità si sono chiusi con un atterraggio perfetto nella sabbia.

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Quando il tabellone ha illuminato la misura di 17,87 metri, lo stadio è esploso in un boato, mentre l’atleta esultava con un grido liberatorio, consapevole di aver appena scritto una pagina indelebile dello sport azzurro.

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Diaz ha una forma pazzesca: ora si avvicina quota 18

Questo 17,87 non è solo un numero, ma un messaggio chiaro inviato a tutta l’Europa e al mondo. Diaz dimostra di essere sempre più pronto a competere ai massimi livelli, trasformandosi da promessa a vera e propria certezza.

E se i numeri nello sport contano – ancora di più nel triplo -, ora Diaz è sempre più vicino ai 18, il grandissimo obiettivo che idealmente ora può fissare con sempre più ambizione e tranquillità.

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