Fabbri firma un’altra vittoria agli Assoluti italiani: la misura si ferma a 22.43

Leonardo Fabbri non si smentisce e vive un’altra grande serata a Firenze per gli Assoluti italiani: il colpo arriva al quinto tentativo con il 22.43

Leonardo Fabbri non conosce limiti. Allo Stadio Ridolfi di Firenze, il campione toscano del getto del peso ha firmato una prestazione da vero numero uno al mondo, vincendo i Campionati Italiani Assoluti con un lancio ruggente da 22,43 metri.

Un’impresa straordinaria che conferma il suo stato di grazia e lancia un messaggio chiarissimo e intimidatorio alle rivali in vista dei prossimi Campionati Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto.

La gara è stata un vero monologo di potenza e tecnica. Dopo aver aperto con 21,32 e 21,05 metri, Fabbri ha superato la fatidica barriera dei 22 metri al terzo turno (22,10).

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Dopo un breve calo nella quarta prova, il 29enne ha riservato il meglio per il finale: due spallate magistrali, culminate nel quinto tentativo con quel 22,43 che ha zittito lo stadio e fatto esplodere la gioia della sua squadra. A chiudere il podio, Zane Weir con un’ottima misura stagionale di 21,42 metri e Nick Ponzio a 20,86.

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Fabbri si avvicina alla grande agli Europei

Questo successo rappresenta la decima affermazione all’aperto per Fabbri in una stagione semplicemente straordinaria, impreziosita da due vittorie in Diamond League, tra cui il recente 22,74 di Eugene che lo proietta in vetta alle liste mondiali.

Il primatista italiano (22,98 m nel 2024) ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per difendere il trono continentale. La sassata a effetto di Firenze non è solo un titolo nazionale, ma il ruggito di un atleta pronto a dominare anche in Gran Bretagna.

I campionati italiani Assoluti, di scena a Firenze, sono in onda su Atletica italiana Tv – piattaforma Sportface Tv, disponibile anche su Amazon Prime Channels e Samsung Tv Plus.