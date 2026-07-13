Mondiali 2026, semifinali al via: Spagna-Francia e Argentina-Inghilterra in chiaro

La Coppa del Mondo entra nella fase decisiva: domani, martedì 14 luglio, la prima semifinale tra Spagna e Francia. Mercoledì 15 luglio tocca ad Argentina-Inghilterra.

I Mondiali 2026 entrano nel momento più atteso. Dopo alcuni giorni di pausa, la Coppa del Mondo in corso tra Messico, Canada e Stati Uniti riparte con le semifinali, che assegneranno i due posti per la finale di New York.

Si comincia domani, martedì 14 luglio, con la sfida tutta europea tra Spagna e Francia. Mercoledì 15 luglio sarà invece il turno di Argentina-Inghilterra, un incrocio ricco di storia e significati.

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Mondiali 2026, il programma delle semifinali

Le semifinali dei Mondiali 2026 si giocheranno martedì 14 e mercoledì 15 luglio, entrambe alle ore 21.

Il primo match metterà di fronte Spagna e Francia, con in palio il primo posto nella finale della Coppa del Mondo.

Il giorno successivo toccherà ad Argentina e Inghilterra, protagoniste dell’altra semifinale del torneo.

Le partite delle semifinali

Martedì 14 luglio, ore 21

SPAGNA-FRANCIA

Mercoledì 15 luglio, ore 21

ARGENTINA-INGHILTERRA

Dove vedere le semifinali dei Mondiali 2026 in tv e streaming

Le semifinali dei Mondiali 2026 saranno trasmesse in chiaro sui canali Rai e su DAZN per gli abbonati.

Le partite saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay e sull’app di DAZN.

La Coppa del Mondo verso la finale di New York

Con le semifinali, il Mondiale si avvicina alla sua conclusione. Spagna, Francia, Argentina e Inghilterra si giocano l’accesso all’ultimo atto della competizione, con la finale di New York ormai nel mirino.