Tiro con l’arco, Coppa del Mondo: l’Italia spicca a Madrid! Bene Nespoli e Borsani

Una grande Italia ha portato ottimi risultati nella quarta tappa di Coppa del Mondo di tiro con l’arco a Madrid: i risultati

La tappa di Coppa del Mondo di tiro con l’arco a Madrid si conclude con grandi soddisfazioni per la Nazionale italiana, che torna a casa con tre podi di tutto rispetto nell’arco ricurvo. Questo risultato conferma la rinascita della specialità dopo gli Europei di Antalya e proietta l’Italia con grandi ambizioni nei prossimi due anni, con l’obiettivo delle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Mauro Nespoli si conferma un pilastro che non delude mai: dopo l’argento continentale, conquista il secondo posto nella gara individuale e il bronzo nel torneo a squadre. Accanto a lui, sul gradino più basso del podio, salgono Francesco Gregori, che ha eliminato anche il coreano Lee Woo-seok, e Matteo Borsani.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Proprio Borsani firma un eccellente doppio piazzamento, vincendo il bronzo sia con la squadra maschile sia nel Mixed Team. In quest’ultima specialità, grazie a un’ottima coppia con Roberta Di Francesco, replica il terzo posto già ottenuto nella precedente tappa di Antalya.

I risultati del tiro con l’arco: delude solo il compound

Il settore del ricurvo dimostra ottima competitività, lasciando ben sperare per le future fasi di qualificazione olimpica, nonostante la squadra femminile sia ancora alla ricerca di una leader a livello individuale.

Discorso differente per l’arco compound, che attraversa un momento difficile. I risultati evidenziano carenze in termini di precisione, tenuta mentale e anche la sfortuna nelle fasi decisive. Tuttavia, la possibilità storica di qualificare un Mixed Team per i Giochi di Los Angeles 2028 rappresenta una motivazione importante che non deve essere sprecata, spingendo gli atleti a risalire la china.