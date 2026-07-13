Sinner dopo Wimbledon: “Spero che Alcaraz torni presto, il tennis ha bisogno di lui”

Dopo il secondo trionfo consecutivo a Londra, il numero uno azzurro ha rivolto un pensiero al rivale spagnolo, assente per infortunio. Alcaraz si è congratulato via Instagram.

Jannik Sinner festeggia il secondo titolo consecutivo a Wimbledon e guarda già al ritorno di Carlos Alcaraz. Il tennista azzurro ha conquistato ancora una volta lo Slam londinese battendo Alexander Zverev in finale, confermandosi protagonista assoluto sull’erba dell’All England Club.

Nell’edizione 2025 Sinner aveva superato proprio Alcaraz nell’ultimo atto, interrompendo la serie dello spagnolo, che arrivava da due successi consecutivi a Wimbledon. Quest’anno, invece, Alcaraz non ha potuto prendere parte al torneo a causa dell’infortunio al polso rimediato a Barcellona.

Sinner: “Il tennis ha bisogno di Alcaraz”

In conferenza stampa, rispondendo a una domanda diretta, Sinner ha mandato un messaggio al rivale spagnolo.

“Spero che Carlos torni presto”, ha detto l’azzurro, aggiungendo che “il tennis ha davvero bisogno di lui”.

Il numero uno del mondo ha poi sottolineato quanto sia positivo per il circuito avere ancora Novak Djokovic in attività e, allo stesso tempo, tanti giovani talenti in crescita. Una concorrenza che, secondo Sinner, obbliga tutti a lavorare sempre più duramente per arrivare a momenti come quello vissuto a Wimbledon.

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Il messaggio di Alcaraz dopo il trionfo di Sinner

Le parole di Sinner sono arrivate poco dopo il messaggio di congratulazioni pubblicato da Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo, scivolato al terzo posto del ranking ATP dopo il sorpasso di Alexander Zverev, ha condiviso una storia su Instagram ripubblicando un video di Sinner con il trofeo di Wimbledon.

“Congratulazioni a Jannik e a tutto il team! Godetevi questo momento”, ha scritto Alcaraz.

La risposta di Sinner: “Grazie Carlos”

Sinner ha poi rilanciato la storia sul proprio profilo Instagram, rispondendo con un semplice “grazie Carlos”.

Un botta e risposta che conferma il rispetto tra i due protagonisti più attesi del circuito, in attesa che Alcaraz possa tornare in campo e rinnovare una rivalità già centrale nel tennis mondiale.