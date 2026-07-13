Volley, VNL: Italia pronta per Osaka, esordio contro il Giappone. Romanò: “Sarà una battaglia”

Gli azzurri affrontano la terza e ultima week della fase intercontinentale con l’obiettivo Finals. Il debutto nella Pool 9 è fissato per il 15 luglio alle 12.20 italiane contro il Giappone, in diretta su DAZN e VBTV.

L’Italia maschile di volley è pronta a tornare in campo nella Volleyball Nations League 2026. Dopo l’arrivo a Osaka nella giornata di sabato e due giorni di allenamento in Giappone, la Nazionale si prepara alla terza e ultima week della fase intercontinentale.

Gli azzurri arrivano alla Pool 9 con un bilancio di cinque vittorie in otto partite disputate tra Canada e Slovenia. I 16 punti conquistati finora valgono l’attuale sesto posto nella classifica generale e tengono viva la corsa verso le Finals, in programma a Ningbo, in Cina, dal 29 luglio al 2 agosto.

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VNL, l’Italia debutta a Osaka contro il Giappone

Il primo impegno della Nazionale nella Pool 9 sarà contro il Giappone, padrone di casa e attuale capolista della Volleyball Nations League.

La partita è in programma mercoledì 15 luglio alle ore 12.20 italiane all’Asue Arena di Osaka, impianto da circa 10.000 posti. Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e VBTV.

Per l’Italia sarà una sfida importante per aggiungere un altro passo verso la qualificazione alle Finals.

Gli azzurri ritrovano Giannelli, Balaso, Russo e Romanò

Per la tappa giapponese l’Italia ritrova alcuni elementi importanti del gruppo, a partire dal capitano Simone Giannelli. Tornano a disposizione anche Fabio Balaso, Roberto Russo e Yuri Romanò.

La giornata odierna ha previsto una seduta pesi nella mattinata giapponese e un allenamento con la palla sul campo dell’Asue Arena dalle ore 17 locali, le 10 in Italia. Domani, martedì 14 luglio, si terranno al Prince Hotel Osaka Bay le Preliminary Inquiry.

Romanò presenta la Pool 9: “La Nazionale sta molto bene”

A presentare la tappa di Osaka è Yuri Romanò, che ha sottolineato il buon momento del gruppo azzurro.

L’opposto ha spiegato che la Nazionale sta molto bene e ha evidenziato il contributo dei giocatori inseriti nel gruppo negli ultimi anni, protagonisti nelle prime due week della VNL. Romanò ha aggiunto di sentirsi bene e di non vedere l’ora di cominciare questa nuova fase.

Secondo l’azzurro, il fatto che l’Italia venga guardata con ammirazione è motivo di grande orgoglio, ma comporta anche pressione. L’obiettivo resta arrivare fino in fondo alle competizioni, come già accaduto al Mondiale 2025, affrontato e vinto da campioni in carica.

Il Giappone e le altre avversarie

Romanò ha definito il Giappone un avversario molto duro, ben conosciuto dagli azzurri. La squadra nipponica è forte in difesa, ha una grande organizzazione di gioco e costringe spesso gli avversari ad attaccare più volte per riuscire a fare punto.

L’opposto si aspetta quindi una battaglia sportiva, anche perché sarà la prima partita ufficiale giocata dal gruppo quasi al completo dopo un po’ di tempo.

Attenzione anche alle altre rivali della Pool 9. L’Argentina, già affrontata in amichevole a Trento, viene descritta come una squadra dura e molto intensa dal punto di vista agonistico. Il Belgio è una formazione cresciuta negli ultimi anni e già capace di battere l’Italia nella fase a gironi degli ultimi Mondiali. Cuba, pur non avendo finora brillato in questa VNL, resta una squadra con giocatori di grande valore e motivazioni importanti per evitare le ultime posizioni della classifica.

I 14 azzurri convocati per la week 3 di Osaka

Palleggiatori:

6. Simone Giannelli

8. Riccardo Sbertoli

Schiacciatori:

9. Francesco Sani

12. Mattia Bottolo

15. Daniele Lavia

17. Luca Porro

Centrali:

14. Gianluca Galassi

18. Giovanni Sanguinetti

19. Roberto Russo

20. Pardo Mati

Opposti:

16. Yuri Romanò

23. Alessandro Bovolenta

Liberi:

4. Gabriele Laurenzano

7. Fabio Balaso

Il calendario dell’Italia a Osaka

15 luglio, ore 12.20

Italia-Giappone

16 luglio, ore 8.30

Italia-Belgio

18 luglio, ore 12.20

Italia-Argentina

19 luglio, ore 8.30

Italia-Cuba

Gli orari indicati sono italiani.

Il programma completo della Pool 9

Mercoledì 15 luglio

Ore 5.00: Canada-Argentina

Ore 8.30: Belgio-Cuba

Ore 12.20: Giappone-Italia

Giovedì 16 luglio

Ore 8.30: Belgio-Italia

Ore 12.20: Giappone-Canada

Venerdì 17 luglio

Ore 6.00: Cuba-Argentina

Sabato 18 luglio

Ore 6.00: Canada-Cuba

Ore 12.20: Argentina-Italia

Ore 12.20: Giappone-Belgio

Domenica 19 luglio

Ore 5.00: Belgio-Canada

Ore 8.30: Cuba-Italia

Ore 12.20: Giappone-Argentina

Gli orari indicati sono italiani.

Dove vedere la VNL 2026

Tutti i match della Volleyball Nations League 2026 saranno disponibili in diretta streaming su VBTV.

La sfida d’esordio dell’Italia nella Pool 9 contro il Giappone, in programma il 15 luglio alle 12.20 italiane, sarà trasmessa anche in diretta su DAZN.