Scherma, domani a Roma la conferenza pre Mondiale e la partnership FIS-Banca del Fucino

Martedì 14 luglio alle ore 11, nella sede di Banca del Fucino a Roma, sarà presentata la Nazionale azzurra per i Mondiali Assoluti di Hong Kong 2026. Nell’occasione sarà illustrato anche il nuovo accordo tra la Banca e la Federazione Italiana Scherma.

La scherma azzurra si prepara ai Campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong 2026. Domani, martedì 14 luglio, alle ore 11, presso la sede di Banca del Fucino in Piazza San Lorenzo in Lucina a Roma, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Nazionale italiana.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per illustrare la nuova partnership tra Banca del Fucino e Federazione Italiana Scherma.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Scherma azzurra verso i Mondiali di Hong Kong 2026

La conferenza stampa di domani servirà a introdurre il percorso della Nazionale italiana in vista dei Campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong 2026.

Un appuntamento importante per il movimento azzurro, che si presenterà alla rassegna iridata con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi.

La nuova partnership tra FIS e Banca del Fucino

Nel corso dell’incontro sarà presentata anche la nuova collaborazione tra Banca del Fucino e Federazione Italiana Scherma.

L’accordo sarà illustrato nella sede romana della Banca, in Piazza San Lorenzo in Lucina, alla presenza dei vertici delle due realtà.

I presenti alla conferenza stampa

Alla conferenza interverranno Francesco Maiolini, Amministratore Delegato di Banca del Fucino, e Luigi Mazzone, Presidente della Federazione Italiana Scherma.

Saranno presenti anche Daniele Garozzo, Vicepresidente Vicario della FIS e Capo delegazione a Hong Kong, Alberta Santuccio, campionessa olimpica 2024 di spada a squadre, Simone Mencarelli, campione europeo 2026 di spada individuale, e Mariella Viale, bronzo europeo 2026 di sciabola a squadre.