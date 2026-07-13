Wimbledon da record su Sky e TV8: oltre 4,2 milioni di spettatori per la finale Sinner-Zverev

La 139esima edizione dei Championships si chiude con numeri da primato nella Casa dello Sport: 5,8 milioni di spettatori unici medi nelle due settimane e il 33,8% di share per la finale.

Si chiude con numeri da record Wimbledon 2026 nella Casa dello Sport di Sky. La 139esima edizione dei Championships ha fatto registrare, nelle due settimane del torneo, 5 milioni 800 mila spettatori unici medi, confermando il grande interesse del pubblico per il Major londinese.

Il dato più forte arriva dalla finale Sinner-Zverev, trasmessa ieri dalle ore 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e TV8. Il match che ha consegnato a Jannik Sinner il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon ha raccolto oltre 4 milioni 215 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 33,8% di share e 9 milioni 800 mila contatti unici.

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Finale Sinner-Zverev, ascolti da record su Sky e TV8

La finale di Wimbledon 2026 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev ha raggiunto numeri particolarmente significativi nel momento decisivo dell’incontro.

Il picco è arrivato nelle fasi finali del match, con 5 milioni 872 mila spettatori medi complessivi in total audience e il 40,5% di share.

Nel dettaglio, su Sky la partita ha registrato 1 milione 367 mila spettatori medi complessivi in total audience, con l’11% di share e oltre 3 milioni di spettatori unici.

Su TV8, invece, la finale è stata seguita da 2 milioni 849 mila spettatori medi complessivi in total audience, con quasi il 23% di share e 7 milioni 776 mila spettatori unici.

Sky Tennis Show, ottimi numeri anche per il postpartita

Il grande seguito della finale si è confermato anche dopo l’ultimo punto.

Il postpartita di Sky Tennis Show, in onda su Sky e TV8, ha ottenuto 1 milione 687 mila spettatori medi complessivi in total audience, con l’11% di share.

Wimbledon forte anche su web e social

La finale di Wimbledon ha prodotto risultati importanti anche sui canali digitali e social di Sky Sport.

Skysport.it ha registrato 553 mila utenti unici, 4,5 milioni di pagine viste e 535 mila video views.

Sui social di Sky e NOW sono state invece 1,3 milioni le interazioni e 20 milioni le video views. A livello di Social TV Audience, la finale ha totalizzato 1,3 milioni di interazioni.

I criteri dei dati di ascolto

Il dato di total audience comprende le visioni su big screen e Sky Go.

Il dato relativo agli spettatori unici, invece, non include le visioni su Sky Go.